Papież o "niepokojących" działaniach Europy. Wezwał do trwałego pokoju
- Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować autentycznego i trwałego pokoju - powiedział Leon XIV w hiszpańskim parlamencie. Papież wskazał, że świat znajduje się w głębokim kryzysie duchowym i kulturowym, w którym pokój jawi się jako prawdziwy wymóg moralny. Stwierdził także, że stale rosnące wydatki na zbrojenia europejskich państw są "niepokojące".
W skrócie
- Papież Leon XIV stwierdził w hiszpańskim parlamencie, że broń nie jest w stanie zapewnić autentycznego i trwałego pokoju, podkreślając jednocześnie znaczenie pokoju jako wymogu moralnego.
- Podczas swojego przemówienia Leon XIV zwrócił uwagę na rosnące wydatki państw Europy na zbrojenia, uznając je za "niepokojące".
- Za kluczowy cel cywilizacji papież uznał ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
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Podczas przemówienia w hiszpańskim parlamencie Leon XIV stwierdził, że świat przechodzi dziś głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który przejawia się w licznych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej nieufności.
"Niepokojące" działania Europy. Papież wezwał do pokoju
- Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować autentycznego i trwałego pokoju - powiedział papież i dodał, że w obecnych czasach pokój jest prawdziwym wymogiem moralnym.
Zwierzchnik Kościoła katolickiego stwierdził także, że ciągłe zwiększanie wydatków państw Europy na zbrojenia są "niepokojące". Leon XIV jest pierwszym papieżem w historii, który wygłosił przemówienie w parlamencie Hiszpanii.
Podczas swojego wystąpienia zwrócił także uwagę na to, że kwestia pokoju bezpośrednio wiąże się z wolnością myśli, sumienia i wyznania.
- Każde społeczeństwo rzeczywiście wolne wymaga również właściwego wyznaczenia granic władzy publicznej, tak aby wolność osób, wspólnot i stowarzyszeń nie była bezpodstawnie ograniczana. Z tej perspektywy uprawniona autonomia porządku doczesnego nie może być nigdy interpretowana jako wrogość wobec zjawiska religii - mówił papież.
Leon XIV o ochronie życia. Wskazał cel "sprawiedliwej wspólnoty"
Za kluczowy cel cywilizacji Ojciec Święty wskazał ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
- Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? - pytał Leon XIV.
Przed spotkaniem z parlamentarzystami papież spotkał się z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, a rozmowa miała trwać ok. 20 minut. Na poniedziałek zaplanowane jest także spotkanie głowy Kościoła z biskupami, z którymi ma omawiać m.in. kwestie związane z nadużyciami seksualnych w Kościele.
W niedzielę ponad milion wiernych zgromadziło się w centrum Madrytu, by wziąć udział w mszy świętej odprawianej przez papieża.
Źródła: Vatican News, Reuters