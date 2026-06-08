W skrócie Papież Leon XIV stwierdził w hiszpańskim parlamencie, że broń nie jest w stanie zapewnić autentycznego i trwałego pokoju, podkreślając jednocześnie znaczenie pokoju jako wymogu moralnego.

Podczas swojego przemówienia Leon XIV zwrócił uwagę na rosnące wydatki państw Europy na zbrojenia, uznając je za "niepokojące".

Za kluczowy cel cywilizacji papież uznał ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

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Podczas przemówienia w hiszpańskim parlamencie Leon XIV stwierdził, że świat przechodzi dziś głęboki kryzys duchowy i kulturowy, który przejawia się w licznych formach przemocy, polaryzacji i wzajemnej nieufności.

"Niepokojące" działania Europy. Papież wezwał do pokoju

- Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować autentycznego i trwałego pokoju - powiedział papież i dodał, że w obecnych czasach pokój jest prawdziwym wymogiem moralnym.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego stwierdził także, że ciągłe zwiększanie wydatków państw Europy na zbrojenia są "niepokojące". Leon XIV jest pierwszym papieżem w historii, który wygłosił przemówienie w parlamencie Hiszpanii.

Podczas swojego wystąpienia zwrócił także uwagę na to, że kwestia pokoju bezpośrednio wiąże się z wolnością myśli, sumienia i wyznania.

- Każde społeczeństwo rzeczywiście wolne wymaga również właściwego wyznaczenia granic władzy publicznej, tak aby wolność osób, wspólnot i stowarzyszeń nie była bezpodstawnie ograniczana. Z tej perspektywy uprawniona autonomia porządku doczesnego nie może być nigdy interpretowana jako wrogość wobec zjawiska religii - mówił papież.

Leon XIV o ochronie życia. Wskazał cel "sprawiedliwej wspólnoty"

Za kluczowy cel cywilizacji Ojciec Święty wskazał ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

- Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? - pytał Leon XIV.

Przed spotkaniem z parlamentarzystami papież spotkał się z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, a rozmowa miała trwać ok. 20 minut. Na poniedziałek zaplanowane jest także spotkanie głowy Kościoła z biskupami, z którymi ma omawiać m.in. kwestie związane z nadużyciami seksualnych w Kościele.

W niedzielę ponad milion wiernych zgromadziło się w centrum Madrytu, by wziąć udział w mszy świętej odprawianej przez papieża.

Źródła: Vatican News, Reuters





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