W skrócie Leon XIV podczas wizyty na Lampedusie stwierdził, że Europa posiada odpowiedni potencjał, aby przyjmować migrantów i ich integrować.

Papież nawoływał do całościowych działań na rzecz migrantów, odwołując się do dziedzictwa swoich poprzedników oraz biblijnych przesłań o miłosierdziu.

Leon XIV wcześniej wielokrotnie krytykował politykę antyimigracyjną i zachęcał do wspierania osób opuszczających swoje kraje.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Papież rozpoczął wizytę na włoskiej wyspie Lampedusa, położonej niecałe 150 km od wybrzeża Tunezji. To w wielu przypadkach pierwszy ląd Europy, na jaki trafiają migranci z zachodu Afryki, płynąc przez Morze Śródziemne.

- Ci, którzy stracili życie w tym morzu, są ofiarami zarówno podjętych decyzji, jak i decyzji, które nie zostały podjęte - powiedział Leon XIV, apelując do europejskich liderów o pomoc imigrantom.

Leon XIV nawołuje przywódców Europy. Stanowisko ws. migracji

Zdaniem papieża Europa ma potencjał, aby zająć się problem ludzi opuszczających swoje kraje.

- Europa jest w stanie, by na tym obszarze zmierzyć się z kryzysem w sposób całościowy: włączając pierwszą pomoc w długofalowy plan strategiczny, zdolny przyjmować, chronić, promować i integrować migrantów, a zarazem działając na rzecz rozwoju, aby nikt nie był zmuszony do emigracji - powiedział.

W homilii podczas mszy świętej na Lampedusie Leon XIV przywołał przykład swoich poprzedników. Przekonywał, że w kwestii obecnych problemów globalnych należy oprzeć się na ich dziedzictwie.

- Kto pozwala się wprowadzić w dynamikę współczucia i miłosierdzia, zaczyna żyć inaczej. (…) Wtedy naprawdę może się narodzić cywilizacja miłosierdzia, ta, którą ukazywali moi święci poprzednicy: Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II - mówił papież.

Imigranci w Europie. Papież zacytował Pismo Święte

Leon XIV przypomniał również przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która poucza, że bliźnim jest każdy człowiek w potrzebie. - Dziś Lampedusa i Linosa leżą przy drodze niebezpiecznej jak ta, która prowadziła z Jerozolimy do Jerycha. Tutaj widzieliście nie jednego człowieka, lecz tysiące ludzi, którzy wpadli w ręce zbójców (...). Innych - tych, którym nie udało się dotrzeć tam, dokąd mieli nadzieję przybyć - przyjęło morze - zaznaczył.

Jak ponadto zauważył, w Liście do Hebrajczyków zapisano, że "niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę". - Bądźcie więc, choćby na małą skalę, proroctwem tego, ku czemu razem możemy zmierzać w wielkiej skali - podsumował Leon XIV.

Watykan za lepszym traktowaniem obcokrajowców

Wizyta papieża na Lampedusie nastąpiła dwa tygodnie po tym, jak Parlament Europejski zatwierdził ostrzejsze prawo migracyjne. Chodzi o ustawę, która ma przyspieszyć odsyłanie migrantów nieposiadających zgody na pobyt w Unii Europejskiej.

Od czasu objęcia stanowiska głowy Kościoła katolickiego pochodzący ze Stanów Zjednoczonych papież Leon XIV wielokrotnie krytykował politykę antyimigracyjną. Dochodziło przez to do spięć między Watykanem a Waszyngtonem.

"Papież uczynił wsparcie dla migrantów centralnym tematem swojego pontyfikatu, często stawiając się w konflikcie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, którego antyimigracyjne stanowisko nazwał 'nieludzkim'" - zauważa BBC.

Źródła: Vatican News, BBC





"Wydarzenia": Dymisje w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym Polsat News