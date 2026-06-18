W skrócie Rosyjski atak doprowadził do pożaru i zniszczeń w klasztorze Ławra Peczerska, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Papież Leon XIV wyraził poruszenie zniszczeniem obiektu, podkreślając cierpienie ludzi i stratę dziedzictwa kulturowego oraz apelował o sprawiedliwy i trwały pokój.

Na słowa papieża odpowiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, dziękując za wsparcie i podkreślając, że zniszczenie świątyń przez rosyjskie wojska jest tragedią dla wszystkich chrześcijan.

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Po doniesieniach o zniszczeniach w Ławrze Peczerskiej, jednym z najważniejszych symboli chrześcijaństwa na Ukrainie, na platformie X głos zabrał papież Leon XIV.

Ojciec Święty podkreślił, że wojna nadal przynosi śmierć i zniszczenie, dotykając zarówno ludzi, jak i dziedzictwo kulturowe.

"Dosięgły nas bolesne wieści o wojnie w Ukrainie, która nieustannie się rozprzestrzenia. Jest wielu niewinnych ofiar, giną ratownicy, płoną kościoły i miejsca dziedzictwa kulturowego" - napisał papież na platformie X.

Dodał, że pozostaje blisko wszystkich osób dotkniętych skutkami konfliktu. "Jestem blisko tych wszystkich, którzy opłakują swoich bliskich, blisko rannych i tych, którzy pośród przemocy z odwagą nadal służą życiu" - zaznaczył.

W dalszej części wpisu papież wezwał wiernych do wspólnej modlitwy o zakończenie wojny. Zaapelował także o działania prowadzące do trwałego rozwiązania konfliktu.

"Módlmy się razem, aby ta wojna dobiegła końca. Prośmy Pana, aby otworzył drogi dialogu, ugasił nienawiść i umożliwił sprawiedliwy i trwały pokój" - napisał Leon XIV.

Szef ukraińskiego MSZ odpowiedział papieżowi. "To nasz wspólny ból"

Na wpis papieża zareagował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Szef ukraińskiej dyplomacji podziękował za wsparcie oraz jednoznaczne stanowisko wobec skutków rosyjskiej agresji.

"Dziękuję, Wasza Świątobliwość, za poruszające, szczere i serdeczne słowa" - napisał.

Sybiha podkreślił, że niszczenie świątyń przez rosyjskie wojska jest tragedią odczuwaną przez wszystkich chrześcijan, niezależnie od wyznania. "Gdy rosyjscy barbarzyńcy niszczą chrześcijańskie kościoły, nie może być podziału między katolikami a prawosławnymi. To nasz wspólny ból - a Ukraińcy głęboko doceniają, że go dzielisz" - zaznaczył.

Minister odniósł się również do papieskiego wezwania do pokoju. "Dziękuję za jasność w twoich modlitwach: pokój musi być sprawiedliwy i trwały. W przeciwnym razie byłoby nieszczerze nazywać to pokojem" - podkreślił szef ukraińskiego MSZ.

Po rosyjskim ataku zapłonął zabytek UNESCO. Papież zabrał głos

Do ataku na Kijów doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Rosja przeprowadziła intensywny, trwający ponad cztery godziny ostrzał. Jednym z celów uderzeń stała się Ławra Peczerska w Kijowie - jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Ukrainy. W wyniku ataku drona wybuchł pożar dachu Soboru Zaśnięcia Matki Bożej.

Jak poinformowała dyrekcja klasztoru, ogień objął około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Mimo skali zniszczeń udało się ocalić znajdujące się wewnątrz zabytkowe ikony oraz inne bezcenne artefakty.

Ławra Peczerska należy do najważniejszych miejsc kultu chrześcijańskiego w Europie Wschodniej. Najstarsze fragmenty kompleksu klasztornego pochodzą z XI wieku. Od 1990 roku obiekt figuruje na liście światowego dziedzictwa UNESCO.





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