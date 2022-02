Od 15 lat były szef gangu kalabryjskiej mafii, ‘Ndranghety z rejonu miasta Crotone, współpracuje z włoskim wymiarem sprawiedliwości. Dzięki jego zeznaniom aresztowano kilkudziesięciu gangsterów z Kalabrii.

We wprowadzeniu do rozmowy z byłym członkiem mafii, przeprowadzonej przez księdza Benito Giorgettę, papież podkreślił: "Należy pomagać każdej osobie, z miłością i wyjść poza jej błędy".

Zobacz też: Nowe zdjęcie Bendykta XVI. Tak teraz wygląda emerytowany papież



Franciszek położył nacisk na znaczenie "upomnienia braterskiego" jako "gestu miłości". Oznacza to, jak wyjaśnił, że nie należy "mieć poczucia wyższości, ale wspierać i pomagać drugiej osobie przezwyciężyć jej trudności", nie wypominać błędów, ale okazywać bliskość "podążając razem ku wyleczeniu".

Reklama

"Samemu jest się współodpowiedzialnym"

Papież wyraził przekonanie, że "jeśli zostawi się drugą osobę w jej błędzie, to jest się samemu współodpowiedzialnym".

- Jeśli się nie pomoże, to staje się to równoznaczne z nieudzieleniem pomocy ofierze wypadku - dodał Franciszek. Czasem, jak przyznał, panuje strach przed "zakażeniem się" osobą grzeszącą. Tymczasem trzeba się zainteresować, "uczynić wszystko, co możliwe, by ją ocalić" - wskazał.

Zdaniem papieża odważna decyzja byłego gangstera o nawróceniu na współpracę z wymiarem sprawiedliwości jest "ziarnem nadziei", "rzuconym także na ziemie poważnie dotknięte plagą mafii".