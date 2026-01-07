W skrócie Ponad 200 kardynałów z całego świata zebrało się w Watykanie na dwudniowym konsystorzu zwołanym przez papieża Leona XIV.

Podczas spotkania omawiane są m.in. reformy papieża Franciszka, przyszłość Kurii Rzymskiej, misyjność Kościoła i synodalność.

To pierwszy konsystorz Leona XIV, a wydarzenie uznawane jest za początek nowej fazy jego pontyfikatu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Około 200 kardynałów z całego świata przybyło do Watykanu na rozpoczynający się w środę dwudniowy nadzwyczajny konsystorz, zwołany przez papieża Leona XIV. Wśród tematów jego narady z purpuratami będą misyjność Kościoła, rola Kurii Rzymskiej, liturgia, a także reformy papieża Franciszka.

W liczącym 245 purpuratów Kolegium Kardynalskim jest pięciu kardynałów z Polski: papieski jałmużnik Konrad Krajewski, metropolita krakowski Grzegorz Ryś, emerytowany metropolita Warszawy Kazimierz Nycz, emerytowany metropolita krakowski Stanisław Dziwisz i były archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej Stanisław Ryłko.

Nadzwyczajny konsystorz Leona XIV. "Nowa faza pontyfikatu"

Leon XIV zwołał pierwszy konsystorz od czasu swojego wyboru w maju w szczególnym momencie - dzień po zakończeniu Roku Świętego. Tym samym, jak zauważają watykaniści, rozpocznie się nowa faza pontyfikatu papieża z USA.

Jak poinformował portal Vatican News, prace nadzwyczajnego konsystorza skoncentrują się na omówieniu adhortacji apostolskiej papieża Franciszka "Evangelii gaudium" ("Radość Ewangelii"), jego konstytucji apostolskiej "Praedicate Evangelium" ("Głoście Ewangelię") z 2022 r. w sprawie gruntownej reformy Kurii Rzymskiej, kwestii roli tego rządu Kościoła i relacji z lokalnymi Kościołami, synodalności oraz liturgii.

Watykan zapowiedział, że będą to dwa dni modlitwy, dzielenia się i refleksji, przeżywane w duchu braterstwa i komunii. Spotkanie ma na celu, jak zaznaczono, "udzielenie wsparcia i rad Ojcu Świętemu w wykonywaniu jego odpowiedzialnej misji kierowania Kościołem powszechnym".

Pierwsza taka decyzja. Leon XIV zwołuje nadzwyczajny konsystorz

Kolegium Kardynalskie liczy obecnie 122 kardynałów-elektorów, uprawnionych do udziału w konklawe, gdyż nie ukończyli 80 lat, i 123 purpuratów, którzy osiągnęli ten wiek.

Po raz pierwszy w historii Kościoła liczba kardynałów nie-elektorów przekroczyła liczbę elektorów.

Nie jest jasne, czy dwudniowe prace będą przebiegać całkowicie za zamkniętymi drzwiami.

"Tusk postawi do pionu". Echa awantury na posiedzeniu rządu Polsat News Polsat News