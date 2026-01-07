Papież nagle wezwał do siebie kardynałów. "Nowa faza pontyfikatu"
Ponad 200 kardynałów przybyło do Watykanu na dwudniowy nadzwyczajny konsystorz. Zebranie zwołał papież Leon XIV. Podczas obrad zostaną omówione m.in. kwestie związane z misyjnością Kościoła katolickiego oraz dorobkiem pontyfikatu papieża Franciszka. Specjaliści twierdzą, że wraz z tym wydarzeniem rozpocznie się "nowa faza pontyfikatu".
Około 200 kardynałów z całego świata przybyło do Watykanu na rozpoczynający się w środę dwudniowy nadzwyczajny konsystorz, zwołany przez papieża Leona XIV. Wśród tematów jego narady z purpuratami będą misyjność Kościoła, rola Kurii Rzymskiej, liturgia, a także reformy papieża Franciszka.
W liczącym 245 purpuratów Kolegium Kardynalskim jest pięciu kardynałów z Polski: papieski jałmużnik Konrad Krajewski, metropolita krakowski Grzegorz Ryś, emerytowany metropolita Warszawy Kazimierz Nycz, emerytowany metropolita krakowski Stanisław Dziwisz i były archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej Stanisław Ryłko.
Nadzwyczajny konsystorz Leona XIV. "Nowa faza pontyfikatu"
Leon XIV zwołał pierwszy konsystorz od czasu swojego wyboru w maju w szczególnym momencie - dzień po zakończeniu Roku Świętego. Tym samym, jak zauważają watykaniści, rozpocznie się nowa faza pontyfikatu papieża z USA.
Jak poinformował portal Vatican News, prace nadzwyczajnego konsystorza skoncentrują się na omówieniu adhortacji apostolskiej papieża Franciszka "Evangelii gaudium" ("Radość Ewangelii"), jego konstytucji apostolskiej "Praedicate Evangelium" ("Głoście Ewangelię") z 2022 r. w sprawie gruntownej reformy Kurii Rzymskiej, kwestii roli tego rządu Kościoła i relacji z lokalnymi Kościołami, synodalności oraz liturgii.
Watykan zapowiedział, że będą to dwa dni modlitwy, dzielenia się i refleksji, przeżywane w duchu braterstwa i komunii. Spotkanie ma na celu, jak zaznaczono, "udzielenie wsparcia i rad Ojcu Świętemu w wykonywaniu jego odpowiedzialnej misji kierowania Kościołem powszechnym".
Pierwsza taka decyzja. Leon XIV zwołuje nadzwyczajny konsystorz
Kolegium Kardynalskie liczy obecnie 122 kardynałów-elektorów, uprawnionych do udziału w konklawe, gdyż nie ukończyli 80 lat, i 123 purpuratów, którzy osiągnęli ten wiek.
Po raz pierwszy w historii Kościoła liczba kardynałów nie-elektorów przekroczyła liczbę elektorów.
Nie jest jasne, czy dwudniowe prace będą przebiegać całkowicie za zamkniętymi drzwiami.