Papież nad Sekwaną, Macron nie weźmie udziału w mszach. Wskazano powód

W skrócie Francja oczekiwała na wizytę papieża przez ponad 18 lat, a Leon XIV rozpoczął tam swoją piątą podróż jako zwierzchnik Kościoła katolickiego.

Podczas pierwszego dnia wizyty papież spotka się z Emmanuelem Macronem, odwiedzi Pałac Elizejski, przemówi w UNESCO oraz wygłosi homilię w katedrze Notre Dame.

Na stadionie w Saint Denis w wydarzeniu z papieżem spodziewanych jest 80 tysięcy młodych ludzi.

Prezydent Emmanuel Macron nie uczestniczy w mszach papieskich podczas wizyty, ale zaprosił papieża na spotkanie z przywódcami Unii Europejskiej w Metz.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Papież wyleciał z rzymskiego lotniska Fiumicino w piątek rano, aby o godz. 10 spotkać się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem na lotnisku w Paryżu.

Jest to pierwsza oficjalna wizyta papieska w tym kraju od 18 lat. Wcześniej Francję odwiedzał papież Franciszek, jednak były to jedynie pojedyncze spotkania, a nie formalna podróż apostolska.

Francja. Na spotkanie z papieżem ma przyjść 80 tysięcy osób

Już pierwszy z czterech dni pobytu we Francji ma być dla papieża bardzo intensywny. "Na ulicach Paryża spodziewane są rzesze wiernych, którzy będą witać Ojca Świętego" - podały watykańskie media.

Papież najpierw uda się do Pałacu Elizejskiego na prywatne rozmowy z prezydentem Macronem. Później ma wystąpić przed tamtejszymi politykami, przemówić do obywateli i korpusu dyplomatycznego. W programie jest także wystąpienie w siedzibie UNESCO w Paryżu oraz odwiedziny w katedrze Notre Dame, gdzie papież wygłosi homilię.

"Zwieńczeniem pierwszego dnia wizyty Leona XIV we Francji będzie wielkie wydarzenie na wypełnionym po brzegi stadionie w podparyskim Saint Denis" - podaje Vatican News. Na trybunach ma zasiąść około 80 tys. młodych ludzi.

Francja. Emmanuel Macron nie będzie uczestniczyć we mszy z papieżem

Emmanuel Macron nie weźmie udziału w żadnej mszy odprawianej przez papieża - podał dziennik "Le Figaro". Głowę państwa będzie reprezentować premier Sebastien Lecornu oraz pierwsza dama Brigitte Macron.

We wrześniu 2023 roku Macron wziął udział we mszy odprawionej przez Franciszka na stadionie Stade Vélodrome w Marsylii. Prezydent był później krytykowany ze strony części lewicy, która zarzuciła mu naruszenie zasady świeckości i religijnej neutralności państwa. Pałac Elizejski odpierał zarzuty, podkreślając, że prezydent de facto nie uczestniczył w eucharystii.

Macron zaprosił jednak Leona XIV na wydarzenie "Ku korzeniom Europy, dla pokoju i jedności", które odbędzie się w poniedziałek w Metz. Spotkanie będzie zwieńczeniem podróży papieża po Francji. Jak informuje radio RMC, na konferencję zaproszono również przywódców Unii Europejskiej.

Źródła: Euronews, "Le Figaro", RMC, Vatican News



