Papież mówił o relacjach damsko-męskich. Wskazał, kogo trzeba edukować

W czasie audiencji w Watykanie papież podkreślił: - Widzimy nadzwyczaj smutne informacje w tych dniach, straszliwe wiadomości o przemocy wobec kobiet. Jakże pilna jest edukacja na rzecz szacunku i troski; formowanie mężczyzn zdolnych do zdrowych relacji .

Franciszek mówił również, że komunikowanie to "kształtowanie człowieka" , "kształtowanie społeczeństwa".

Papież o relacjach damsko-męskich. "Trzeba edukować mężczyzn"

- Nie porzucajcie ścieżki formacji ; doprowadzi was to daleko - dodał papież.

Papież położył nacisk na to, że zadaniem mediów jest "budowa mostów, bez wznoszenia murów".

"Tygodniki katolickie przynoszą mądrą spojrzenie"

Papież wyraził opinię, że tygodniki katolickie "przynoszą do domów ludzi mądre spojrzenie". - Nie przekazują tylko bieżących informacji, które łatwo się wypalają, ale tworzą ludzką wizję i wizję chrześcijańską, by formować umysły i serca, by nie były zdeformowane przez wykrzykiwane słowa - zauważył.