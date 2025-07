Leon XIV zwrócił się z pozdrowieniami do uczestników Letniego Kursu Akademii Liturgicznej z Polski oraz pielgrzymów na Jasnej Górze.

Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi w miasteczku Castel Gandolfo pod Rzymem w niedzielę wezwał do modlitwy o pokój i za wszystkich, którzy cierpią z powodu wojen i przemocy.

- Nie zapominajmy modlić się o pokój i za wszystkich , którzy z powodu przemocy i wojny cierpią i potrzebują pomocy - wezwał papież, zwracając się do kilku tysięcy wiernych z całego świata zgromadzonych na Piazza della Liberta przed Pałacem Apostolskim.

Stojąc przed wejściem do Pałacu, Leon XIV powiedział też: - Kieruję pozdrowienie dla uczestników letniego kursu Akademii Liturgicznej, pochodzących z Polski. Moje myśli kieruję także do polskich pielgrzymów, którzy dziś biorą udział w dorocznej pielgrzymce do sanktuarium w Częstochowie.