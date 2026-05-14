W skrócie Arcybiskup Tomasz Grysa został mianowany nuncjuszem apostolskim w Ugandzie przez papieża Leona XIV.

Od 2022 roku pełnił funkcje dyplomatyczne na Madagaskarze, Komorach, Seszelach i Mauritiusie.

Duchowny pochodzi z Poznania, jest doktorem prawa kanonicznego i posługuje się wieloma językami.

O powołaniu abp Tomasza Grysa na nuncjusza apostolskiego w Ugandzie poinformował portal Vatican News.

Jak podkreślono kapłan ma doświadczenie w pracy w Afryce. Od 2022 roku pełnił on bowiem funkcję nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze oraz delegatem apostolskim na Komorach, a od 2023 roku również nuncjuszem apostolskim na Seszelach i Mauritiusie.

Polski arcybiskup nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. To wieloletni dyplomata papieski

Tomasz Grysa jest duchownym pochodzącym z Poznania. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. W latach 1997-2001 odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z prawa kanonicznego. Odbywał również nauki dyplomatyczne na Papieskiej Akademii Kościelnej.

Sakrę biskupią otrzymał 1 listopada 2022 roku z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina. Jego zawołaniem biskupim stały się słowa "Adoro te devote" (łac. "Kłaniam Ci się nabożnie") - co jest tytułem hymnu eucharystycznego, którego autorstwo przypisuje się św. Tomaszowi z Akwinu.

Polski arcybiskup posługuje się językami polskim, francuskim, włoskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, angielskim oraz łaciną.

