Papież Leon XIV zdecydował. Polski arcybiskup z nową funkcją
Polski abp Tomasz Grysa został mianowany przez papieża Leona XIV nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Polak jest papieskim dyplomatą od 25 lat. W przeszłości służył już w państwach afrykańskich.
W skrócie
- Arcybiskup Tomasz Grysa został mianowany nuncjuszem apostolskim w Ugandzie przez papieża Leona XIV.
- Od 2022 roku pełnił funkcje dyplomatyczne na Madagaskarze, Komorach, Seszelach i Mauritiusie.
- Duchowny pochodzi z Poznania, jest doktorem prawa kanonicznego i posługuje się wieloma językami.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
O powołaniu abp Tomasza Grysa na nuncjusza apostolskiego w Ugandzie poinformował portal Vatican News.
Jak podkreślono kapłan ma doświadczenie w pracy w Afryce. Od 2022 roku pełnił on bowiem funkcję nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze oraz delegatem apostolskim na Komorach, a od 2023 roku również nuncjuszem apostolskim na Seszelach i Mauritiusie.
Polski arcybiskup nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. To wieloletni dyplomata papieski
Tomasz Grysa jest duchownym pochodzącym z Poznania. Święcenia kapłańskie przyjął w 1995 roku. W latach 1997-2001 odbywał studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie otrzymał doktorat z prawa kanonicznego. Odbywał również nauki dyplomatyczne na Papieskiej Akademii Kościelnej.
Sakrę biskupią otrzymał 1 listopada 2022 roku z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina. Jego zawołaniem biskupim stały się słowa "Adoro te devote" (łac. "Kłaniam Ci się nabożnie") - co jest tytułem hymnu eucharystycznego, którego autorstwo przypisuje się św. Tomaszowi z Akwinu.
Abp Tomasz Grysa rozpoczął służbę w papieskiej dyplomacji w 2001 roku. Zanim rozpoczął pracę w Afryce, pracował w Rosji (2001-2003),Indiach i Nepalu (2003-2008), Belgii i Luksemburgu (2008-2011), Meksyku (2011-2013), Brazylii (2013-2016), przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku (2016-2019), a także Izraelu, Palestynie i na Cyprze (2019-2022).
Polski arcybiskup posługuje się językami polskim, francuskim, włoskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, angielskim oraz łaciną.