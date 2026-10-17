Papież Leon XIV opuszcza szpital. Nowe informacje z Watykanu

Papież Leon XIV przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca. W sobotę rano lekarze uznali, że wyniki badań kontrolnych pozwalają, by głowa Kościoła opuściła szpital. Przed Polikliniką Gemelli w Rzymie czekały tłumy wiernych, które entuzjastycznie powitały duchownego.

Przed opuszczeniem kliniki Leon XIV odprawił mszę w pomieszczeniu zmienionym na kaplicę, znajdującym się na dziesiątym piętrze, tuż obok pokoju, w którym przebywał. W sobotę Watykan zapowiedział też, że papież odmówi w niedzielę modlitwę Anioł Pański z okna Pałacu Apostolskiego.

Papież Leon XIV wrócił do Watykanu. Komunikat Stolicy Apostolskiej

W sobotę przed południem biuro prasowe Watykanu wydało komunikat potwierdzający, że wyniki badań Leona XIV są na tyle dobre, że opuści on szpital.

"Dr Luigi Carbone i prof. Stefano Margaritora przekazują następujące informacje dotyczące przebiegu rekonwalescencji papieża po operacji: Na podstawie wyników badań krwi, badania radiologicznego klatki piersiowej wykonanego dziś rano oraz oceny stanu klinicznego uznano, że ojciec święty może zostać wypisany ze szpitala" - przekazano w komunikacie.

Po opuszczeniu szpitala papież o własnych własnych siłach dotarł do samochodu. Agencja Reutera podaje, że w międzyczasie zatrzymał się, by porozmawiać z wiernymi.

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