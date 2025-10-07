W skrócie Papież Leon XIV wyruszy w swoją pierwszą zagraniczną podróż do Turcji i Libanu pod koniec listopada.

W Turcji papież odwiedzi Iznik z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego, a następnie uda się do Libanu.

Ojciec Święty podpisał także swoją pierwszą adhortację apostolską "Dilexi te", której prezentację zaplanowano na 9 października.

Papież Leon XIV odwiedzi Turcję i Liban w dniach od 27 listopada do 2 grudnia - przekazała Stolica Apostolska. Będzie to pierwsza zagraniczna podróż nowego papieża.

Dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni poinformował, że na zaproszenie przywódcy Turcji i władz kościelnych Leon XIV odwiedzi ten kraj w dniach od 27 do 30 listopada.

Watykan. Papież Leon XIV odwiedzi Turcję i Liban

W trakcie wizyty w Turcji papież odwiedzi miejscowość Iznik z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego. Nicea to starożytna i średniowieczna nazwa obecnej miejscowości Iznik.

Następnie od 30 listopada do 2 grudnia papież złoży wizytę w Libanie. Szczegółowy program podróży do obu krajów zostanie podany później.

Papież Leon XIV podpisał pierwszy dokument. Prezentacja 9 października

W sobotę rano papież Leon XIV podpisał w Prywatnej Bibliotece Pałacu Apostolskiego swój pierwszy dokument - adhortację apostolską "Dilexi te" (pol. Umiłowałem Cię).

Ojcu Świętemu towarzyszył w tym momencie ks. abp. Edgar Pena Parry, zastępca ds. ogólnych watykańskiego Sekretariatu Stanu.

Prezentację papieskiego dokumentu zaplanowano na 9 października w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej. "Dilexi te" jest pierwszym dziełem wybranego w maju Ojca Świętego.

Adhortacja jest duszpasterskim napomnieniem papieża skierowanym do wiernych Kościoła katolickiego. Może być adresowana do konkretnych grup należących do chrześcijańskiej wspólnoty.

Mają one znacznie mniejsze znaczenie niż encykliki. Często stanowią formę podsumowania wniosków zebranych podczas Synodu Biskupów.

Poprzednik Leona XIV, papież Franciszek, w ciągu 12 lat pontyfikatu podpisał pięć adhortacji.

