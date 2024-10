Papież Franciszek zaapelował do wiernych. "Broń nie buduje przyszłości"

"Drodzy bracia i siostry, myślę o was i modlę się za was. Pragnę dotrzeć do was w tym smutnym dniu. Rok temu zapłonął lont nienawiści; nie zgasł, ale wybuchł jako spirala przemocy, przy haniebnej niezdolności wspólnoty międzynarodowej i najpotężniejszych państw do tego, by uciszyć broń i położyć kres tragedii wojny" - tak zaczyna się papieskie przesłanie do wiernych z Bliskiego Wschodu.