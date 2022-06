To pierwsze spotkanie papieża z watykańskim ambasadorem w Moskwie od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Włoski dostojnik jest nuncjuszem apostolskim w Rosji od dwóch lat.

W środę podczas audiencji generalnej Franciszek zaapelował o rozwiązanie kwestii blokady eksportu zbóż z powodu wojny na Ukrainie. - Proszę o to, by nie wykorzystywać zboża, podstawowej żywności, jako broni wojenne" - wezwał.



- Wielkie zaniepokojenie budzi blokada eksportu zboża z Ukrainy, od którego zależy życie milionów osób, zwłaszcza w uboższych krajach - oświadczył. Dodał: "Kieruję żarliwy apel o to, by podjęto każdy wysiłek, by rozwiązać tę kwestię i zagwarantować powszechne prawo człowieka do odżywiania się".

Czwarta zagraniczna pielgrzymka papieża

Przed paroma dniami służby Watykanu potwierdziły, że Franciszek uda się we wrześniu do Kazachstanu.

To będzie czwarta zagraniczna pielgrzymka papieża w tym roku. W kwietniu Franciszek odwiedził Maltę. W dniach od 2 do 7 lipca złoży wizytę w Demokratycznej Republice Konga i w Sudanie Południowym, a od 24 do 30 lipca będzie w Kanadzie.