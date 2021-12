Jak poinformowało biuro prasowe Watykanu, administratorem apostolskim archidiecezji został mianowany biskup Georges Pontier.

70-letni arcybiskup Aupetit złożył dymisję tydzień temu w następstwie oskarżeń w prasie o relacje z kobietą w życiu osobistym.

Według dziennika "La Croix" tak szybkie przyjęcie dymisji przez papieża nie było spodziewane. Poinformowano o niej w dniu rozpoczęcia przez Franciszka pięciodniowej podróży na Cypr i do Grecji. Oświadczył, odnosząc się do swej decyzji, że zrobił to "dla swojej diecezji".

Metropolitą Paryża został mianowany przez Franciszka w 2017 roku.