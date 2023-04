Papież Franciszek podjął przełomową decyzję. Chodzi o kobiety

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Papież dopuścił świeckich - w tym kobiety i osoby młode - do głosowania podczas październikowego synodu. Zgodnie z zaleceniami Franciszka 50 proc. przedstawicieli wybranych spośród nieduchownych będą miały stanowić właśnie reprezentantki płci żeńskiej. Zdaniem sekretarza generalnego zgromadzenia "to ważna zmiana". Decyzję pozytywnie skomentowała również organizacja działająca na rzecz dopuszczenia kobiet do święceń kapłańskich.

Zdjęcie Papież Franciszek / VINCENZO PINTO / AFP