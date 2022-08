Watykańskie biuro prasowe podało, że papież i nowi kardynałowie odwiedzili 95-letniego Benedykta XVI w jego rezydencji w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich. Pozdrowili emerytowanego papieża, otrzymali jego błogosławieństwo i razem odmówili modlitwę.

Watykańskie media opublikowały zdjęcia z tego spotkania.

Birety kardynalskie otrzymali od Franciszka dostojnicy z pięciu kontynentów. Jest wśród nich 16 elektorów, którzy wezmą udział w następnym konklawe.



Benedykt XVI - kim jest?

Pochodzący z Niemiec Joseph Ratzinger został wybrany 19 kwietnia 2005 roku na 265. papieża, następcę Jana Pawła II. Przyjął imię Benedykt XVI. Był pierwszym papieżem wybranym w obecnym tysiącleciu.

Reklama

Przed wyborem na Stolicę Piotrową był prefektem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Po siedmiu latach i 10 miesiącach pontyfikatu, 11 lutego 2013 roku ogłosił swoją abdykację, miał wówczas niemal 86 lat. Ogłaszając tę decyzję o abdykacji 11 lutego podkreślał, że jej powodem jest podeszły wiek i utrata sił.

Benedykt XVI zalicza się go do ścisłej czołówki współczesnych teologów. Kardynał Ratzinger należał do grona najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W 1978 roku był jednym z głównych zwolenników wyboru Karola Wojtyły na papieża.