Papież apeluje do Kijowa i Moskwy. "Watykan jest gotowy pomóc"

"Watykan jest gotowy pomóc". Papież apeluje o wymianę jeńców

Ostatnia wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją miała miejsce w lutym. Do kraju powróciło wówczas 100 ukraińskich żołnierzy. Jak informował prezydent Wołodymyr Zełenski, większość z nich to obrońcy Mariupola. Do Rosji powróciła wówczas taka sama liczba jeńców.