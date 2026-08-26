W skrócie Watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi, arcybiskup Paul Richard Gallagher, odbył oficjalną wizytę w Moskwie i spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Podczas rozmów podkreślono potrzebę zakończenia działań wojennych między Rosją a Ukrainą oraz kontynuowania dialogu na szczeblu państwowym.

Po spotkaniu z Ławrowem wysłannik Watykanu rozmawiał również z metropolitą Antonijem Wołokołamskim, odpowiedzialnym za relacje zewnętrzne Patriarchatu Moskiewskiego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Watykański sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi, abp Paul Richard Gallagher rozpoczął oficjalną wizytę w Moskwie w poniedziałek, we wtorek natomiast doszło do spotkania z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

Po rozmowie, trwającej ponad godzinę, wysłannik Leona XIV wygłosił oficjalne oświadczenie, przekazane dalej przez Vatican News.

Wysłannik Leona XIV z wizytą w Moskwie. Oświadczenie po spotkaniu z Ławrowem

Jak poinformowano, dyplomaci z Watykanu i Rosji zgodzili się co do "kilku punktów zbieżnych" i podkreślili chęć kontynuowania dialogu na szczeblu państwowym. Wśród tematów rozmowy znalazły się kwestie dotyczące wspólnoty katolickiej na rosyjskim terytorium oraz wojny w Ukrainie.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przypomniał papieski apel o zakończenie działań wojennych między Rosją a Ukrainą oraz rozpoczęcie "prawdziwych negocjacji" przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej.

- Konfliktu nie można rozwiązać środkami militarnymi - podkreślił abp Gallagher, wskazując potrzebę "stworzenia warunków do rozpoczęcia procesu politycznego i dyplomatycznego".

Sekretarz ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi zwrócił się także do Moskwy i Kijowa z apelem o okazanie oznak otwartości i dobrej woli oraz do poszanowania prawa międzynarodowego i humanitarnego. - Mówiąc wprost - ta wojna musi się skończyć - wskazał.

- Pilne i konieczne jest zakończenie działań wojennych oraz zaplanowanie przyszłych relacji, aby nie pozostać więźniami krzywd z przeszłości - podkreślił wysłannik.

Rosja - Watykan. Spotkanie na szczycie w Moskwie

Ławrow wyraził uznanie dla otwartości Stolicy Apostolskiej na dialog z Rosją oraz jej zaangażowania na rzecz pokoju i poinformował, że zgadza się "co do konieczności zintensyfikowania współpracy w kwestiach humanitarnych". Stwierdził także, że rozmowa była "bardzo pożyteczna".

Po zakończeniu rozmowy wysłannik Leona XIV udał się na spotkanie z metropolitą Antonijem Wołokołamskim, odpowiedzialnym za relacje zewnętrzne Patriarchatu Moskiewskiego.

Arcybiskup Gallagher był ostatni raz w Moskwie w listopadzie 2021 roku, a więc na trzy miesiące przed rozpoczęciem pełnoskalowej agresji Rosji przeciwko Ukrainie. W kolejnych latach Stolica Apostolska kontynuowała relacje i spotkania z przedstawicielami władz Rosji, z którymi rozmawiał specjalny wysłannik ds. Ukrainy kardynał Matteo Zuppi.

W lipcu Gallagher odwiedził Ukrainę. W Kijowie spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą. W tym samym miesiącu z ukraińskimi władzami spotkał się także Zuppi.

Źródło: Vatican News



