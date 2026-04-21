Państwa składają pilny wniosek do UE. Jest wymierzony w Izrael
Hiszpania, Słowenia i Irlandia burzą się przeciw działaniom Izraela i żądają zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z tym krajem. We wtorek złożyły wniosek o podjęcie natychmiastowej dyskusji w sprawie, wskazując na bezprawne i mordercze działania w Strefie Gazy. - Kto narusza prawo, nie może być partnerem UE - argumentują przedstawiciele.
We wtorek z oficjalnym wnioskiem o omówienie kwestii zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem zwróciły się do Unii Europejskiej trzy państwa.
Prócz Hiszpanii, która taki krok zapowiadała w poniedziałek, zrobiły to także rządy Słowenii i Irlandii - opisuje Reuters.
Informację tę przekazał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares przed spotkaniem szefów dyplomacji w Luksemburgu.
Albares stwierdził, że zwrócili się, by sytuacja została przedyskutowana jeszcze we wtorek.
- Kto narusza prawo międzynarodowe, a więc i europejskie zasady i wartości, nie może być partnerem Unii Europejskiej - mówił w niedzielę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.
Sanchez tłumaczył wtedy, że Hiszpania jest przyjazna narodowi izraelskiemu, ale nie zgadza się na to, co robi izraelski rząd.
Z kolei w sobotę w sprawie Hiszpania, Słowenia i Irlandia przekazały specjalny list szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. W tekście zarzucali Izraelowi łamanie praw człowieka i naruszanie prawa międzynarodowego w kontekście zgody tamtejszego parlamentu na karę śmierci dla Palestyńczyków.
Wniosek o wykluczenie Izraela z umowy stowarzyszeniowej, którą zawarto w 2000 roku, to kolejna odsłona w sporze Madrytu i Tel Awiwu w ostatnich miesiącach.
Napięcie na linii Hiszpania - Izrael eskaluje
Hiszpania oskarża Izrael o zbrodnię ludobójstwa w Gazie. W marcu odwołała z Tel Awiwu na stałe swoją ambasadorkę Anę Salomon, zerwała też porozumienia dotyczące dostaw wojskowych z firmami z Izraela.
Na ruchy Hiszpanii obojętny nie pozostawał premier Izraela Binjamin Netanjahu, który grzmiał o madryckiej "wojnie dyplomatycznej" przeciwko swojemu krajowi.
W sprawie zbrodni wojennych izraelskich wojsk doszło do spięcia także na linii Radosław Sikorski - Gideon Sa'ar. Szef polskiej dyplomacji wskazywał, że żołnierze IDF sami się do nich przyznają. Sa'ar, odpowiednik Sikorskiego, zarzucił mu w odpowiedzi "ignorancję i brak zrozumienia".
Przypomnijmy - Binjaminowi Netanjahu Międzynarodowy Trybunał Karny zarzuca odpowiedzialność za popełnienie zbrodni wojennych w Strefie Gazy w wojnie, która zaczęła się w odwecie za terrorystyczny atak sił Hamasu w 2023 roku.
Źródło: Reuters