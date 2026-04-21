W skrócie Hiszpania, Słowenia i Irlandia złożyły do Unii Europejskiej wniosek o omówienie zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem.

Państwa te zarzuciły Izraelowi łamanie praw człowieka i prawa międzynarodowego oraz skrytykowały zgodę izraelskiego parlamentu na karę śmierci dla Palestyńczyków.

W marcu Hiszpania odwołała swoją ambasadorkę z Tel Awiwu i zerwała porozumienia dotyczące dostaw wojskowych z Izraela.

We wtorek z oficjalnym wnioskiem o omówienie kwestii zawieszenia umowy stowarzyszeniowej z Izraelem zwróciły się do Unii Europejskiej trzy państwa.

Prócz Hiszpanii, która taki krok zapowiadała w poniedziałek, zrobiły to także rządy Słowenii i Irlandii - opisuje Reuters.

Informację tę przekazał szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii Jose Manuel Albares przed spotkaniem szefów dyplomacji w Luksemburgu.

Albares stwierdził, że zwrócili się, by sytuacja została przedyskutowana jeszcze we wtorek.

- Kto narusza prawo międzynarodowe, a więc i europejskie zasady i wartości, nie może być partnerem Unii Europejskiej - mówił w niedzielę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Sanchez tłumaczył wtedy, że Hiszpania jest przyjazna narodowi izraelskiemu, ale nie zgadza się na to, co robi izraelski rząd.

Z kolei w sobotę w sprawie Hiszpania, Słowenia i Irlandia przekazały specjalny list szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. W tekście zarzucali Izraelowi łamanie praw człowieka i naruszanie prawa międzynarodowego w kontekście zgody tamtejszego parlamentu na karę śmierci dla Palestyńczyków.

Wniosek o wykluczenie Izraela z umowy stowarzyszeniowej, którą zawarto w 2000 roku, to kolejna odsłona w sporze Madrytu i Tel Awiwu w ostatnich miesiącach.

Napięcie na linii Hiszpania - Izrael eskaluje

Hiszpania oskarża Izrael o zbrodnię ludobójstwa w Gazie. W marcu odwołała z Tel Awiwu na stałe swoją ambasadorkę Anę Salomon, zerwała też porozumienia dotyczące dostaw wojskowych z firmami z Izraela.

Na ruchy Hiszpanii obojętny nie pozostawał premier Izraela Binjamin Netanjahu, który grzmiał o madryckiej "wojnie dyplomatycznej" przeciwko swojemu krajowi.

W sprawie zbrodni wojennych izraelskich wojsk doszło do spięcia także na linii Radosław Sikorski - Gideon Sa'ar. Szef polskiej dyplomacji wskazywał, że żołnierze IDF sami się do nich przyznają. Sa'ar, odpowiednik Sikorskiego, zarzucił mu w odpowiedzi "ignorancję i brak zrozumienia".

Przypomnijmy - Binjaminowi Netanjahu Międzynarodowy Trybunał Karny zarzuca odpowiedzialność za popełnienie zbrodni wojennych w Strefie Gazy w wojnie, która zaczęła się w odwecie za terrorystyczny atak sił Hamasu w 2023 roku.

Źródło: Reuters

