"Panikują i próbują wprowadzić w błąd". Doradca Putina uderza w Tuska

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Doradca Władimira Putina skrytykował w mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska. Kiriłł Dmitrijew ocenił, że działania tzw. lewicowych elit w sprawie afery Jeffreya to przejaw paniki. Odniósł się tym samym do komentarza Tuska, który powiedział, że skandal wokół amerykańskiego finansisty to operacja rosyjskich służb specjalnych.

Wysłannik Putina uderzył w premiera Donalda Tuska
Wysłannik Putina uderzył w premiera Donalda TuskaNICOLAS TUCAT/AFP/East News/Alexander Kazakov / Zuma Press / Forum123RF/PICSEL

Kiriłł Dmitrijew, przedstawiciel Władimira Putina ds. inwestycji, uderzył w przywódców państw zachodnich, którzy oskarżali Federację Rosyjską o uwikłanie w aferę wokół Jeffreya Epsteina.

"To koniec gry dla zdeprawowanych i satanistycznych liberalnych elit" - napisał Dmitrijew w mediach społecznościowych, odnosząc się do wtorkowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

Doradca Putina ws. współpracy gospodarczej dodał, że "świat jest zmęczony kłamstwami", a próby "utrzymania wpływów za pomocą propagandy" nie są już skuteczne.

Zobacz również:

Sierżant, który uratował polskiego żołnierza w Afganistanie, zostanie uhonorowany Medalem Honoru
Świat

Zginął, ratując polskiego żołnierza. Amerykanie upamiętniają bohatera

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Biski doradca Putina uderza w Tuska. Poszło o aferę Epsteina

    Dmitrijew ocenił, że "zdesperowane, zepsute i kłamliwe elity lewicowe", do jakich - zdaniem rosyjskiego biznesmena - zalicza się również premier Donald Tusk, "panikują i próbują wprowadzić w błąd" opinię publiczną.

    Słowa "prawej ręki" Władimira Putina to reakcja na wypowiedź Tuska, który - podobnie jak inni zachodni politycy - odniósł się do najnowszej partii odtajnionych akt dotyczących działań amerykańskiego multimilionera.

    - Coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to operacja rosyjskiego KGB - tzw. honey trap, słodka pułapka zastawiona na elity świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych - mówił we wtorek polski premier.

    Ponadto, Tusk oświadczył, że w Polsce powstanie specjalny zespół analityczny, który zbada polskie wątki w aferze Epsteina.

    Zobacz również:

    Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump
    Świat

    Amerykanie do Europejczyków: Macie być jak Izrael

    Łukasz Rogojsz
    Łukasz Rogojsz

      Akta Epsteina. Komisja przeanalizuje polskie wątki

      W opublikowanych aktach dotyczących skazanego za przestępstwa seksualne Epsteina słowa związane z Polską pojawiają się aż dwa tysiące razy.

      W ubiegłym tygodniu amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Dokumenty zawierają m.in. korespondencję Epsteina z prominentnymi osobami albo wzmianki o nich.

      Zobacz również:

      Media: Trump mógłby wykorzystać brak przewagi w rękach Putina
      Wojna w Ukrainie

      Raport USA wskazuje na trudną pozycję Putina. Media: To szansa dla Trumpa

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Motyka w "Gościu Wydarzeń" o Jastrzębskiej Spółce Węglowej: Moim zdaniem nie zbankrutujePolsat News

      Najnowsze