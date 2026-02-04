"Panikują i próbują wprowadzić w błąd". Doradca Putina uderza w Tuska
Doradca Władimira Putina skrytykował w mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska. Kiriłł Dmitrijew ocenił, że działania tzw. lewicowych elit w sprawie afery Jeffreya to przejaw paniki. Odniósł się tym samym do komentarza Tuska, który powiedział, że skandal wokół amerykańskiego finansisty to operacja rosyjskich służb specjalnych.
Kiriłł Dmitrijew, przedstawiciel Władimira Putina ds. inwestycji, uderzył w przywódców państw zachodnich, którzy oskarżali Federację Rosyjską o uwikłanie w aferę wokół Jeffreya Epsteina.
"To koniec gry dla zdeprawowanych i satanistycznych liberalnych elit" - napisał Dmitrijew w mediach społecznościowych, odnosząc się do wtorkowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska.
Doradca Putina ws. współpracy gospodarczej dodał, że "świat jest zmęczony kłamstwami", a próby "utrzymania wpływów za pomocą propagandy" nie są już skuteczne.
Biski doradca Putina uderza w Tuska. Poszło o aferę Epsteina
Dmitrijew ocenił, że "zdesperowane, zepsute i kłamliwe elity lewicowe", do jakich - zdaniem rosyjskiego biznesmena - zalicza się również premier Donald Tusk, "panikują i próbują wprowadzić w błąd" opinię publiczną.
Słowa "prawej ręki" Władimira Putina to reakcja na wypowiedź Tuska, który - podobnie jak inni zachodni politycy - odniósł się do najnowszej partii odtajnionych akt dotyczących działań amerykańskiego multimilionera.
- Coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to operacja rosyjskiego KGB - tzw. honey trap, słodka pułapka zastawiona na elity świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych - mówił we wtorek polski premier.
Ponadto, Tusk oświadczył, że w Polsce powstanie specjalny zespół analityczny, który zbada polskie wątki w aferze Epsteina.
Akta Epsteina. Komisja przeanalizuje polskie wątki
W opublikowanych aktach dotyczących skazanego za przestępstwa seksualne Epsteina słowa związane z Polską pojawiają się aż dwa tysiące razy.
W ubiegłym tygodniu amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Dokumenty zawierają m.in. korespondencję Epsteina z prominentnymi osobami albo wzmianki o nich.