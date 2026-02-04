Kiriłł Dmitrijew, przedstawiciel Władimira Putina ds. inwestycji, uderzył w przywódców państw zachodnich, którzy oskarżali Federację Rosyjską o uwikłanie w aferę wokół Jeffreya Epsteina.

"To koniec gry dla zdeprawowanych i satanistycznych liberalnych elit" - napisał Dmitrijew w mediach społecznościowych, odnosząc się do wtorkowej wypowiedzi premiera Donalda Tuska.

Doradca Putina ws. współpracy gospodarczej dodał, że "świat jest zmęczony kłamstwami", a próby "utrzymania wpływów za pomocą propagandy" nie są już skuteczne.

Biski doradca Putina uderza w Tuska. Poszło o aferę Epsteina

Dmitrijew ocenił, że "zdesperowane, zepsute i kłamliwe elity lewicowe", do jakich - zdaniem rosyjskiego biznesmena - zalicza się również premier Donald Tusk, "panikują i próbują wprowadzić w błąd" opinię publiczną.

Słowa "prawej ręki" Władimira Putina to reakcja na wypowiedź Tuska, który - podobnie jak inni zachodni politycy - odniósł się do najnowszej partii odtajnionych akt dotyczących działań amerykańskiego multimilionera.

- Coraz więcej komentatorów i ekspertów zakłada, że jest bardzo prawdopodobne, że była to operacja rosyjskiego KGB - tzw. honey trap, słodka pułapka zastawiona na elity świata zachodniego, głównie Stanów Zjednoczonych - mówił we wtorek polski premier.

Ponadto, Tusk oświadczył, że w Polsce powstanie specjalny zespół analityczny, który zbada polskie wątki w aferze Epsteina.

Akta Epsteina. Komisja przeanalizuje polskie wątki

W opublikowanych aktach dotyczących skazanego za przestępstwa seksualne Epsteina słowa związane z Polską pojawiają się aż dwa tysiące razy.

W ubiegłym tygodniu amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości opublikowało około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących amerykańskiego finansisty i przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Dokumenty zawierają m.in. korespondencję Epsteina z prominentnymi osobami albo wzmianki o nich.

