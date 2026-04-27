Panika w środowisku Orbana. "Zaczęli wywozić majątek z kraju"

Adam Gaafar

Oprac.: Adam Gaafar

Peter Magyar oskarżył osoby powiązane z Viktorem Orbanem, że próbują opuścić Węgry, aby uniknąć odpowiedzialności. Jak informuje brytyjski dziennik "The Guardian", współpracownicy ustępującego premiera zaczęli w pośpiechu transferowanie majątków za granicę.

Wspólnicy Viktora Orbana opuszczą Węgry? Doniesienia mediów
Wspólnicy Orbana opuszczą Węgry? Media donoszą Petr David JosekAP

Prywatne odrzutowce, załadowane ponoć bogactwami beneficjentów 16 lat rządów Viktora Orbana, systematycznie startują z Wiednia. Inni spieszą się z inwestowaniem swoich aktywów za granicą - napisał brytyjski dziennik.

Wysoko postawieni politycy z bliskiego otoczenia Orbana rozglądają się za możliwościami uzyskania wiz amerykańskich, mając nadzieję na znalezienie pracy w instytucjach powiązanych z ruchem MAGA - dodał "The Guardian".

Zobacz również:

Węgry: Viktor Orban nie zasiądzie w nowym parlamencie
Orban ogłasza, zaskakująca decyzja. Rezygnuje z mandatu posła

Marcin Czekaj

Współpracownicy Orbana opuszczą Węgry? Magyar oskarża oligarchów

Dziennik podkreślił, powołując się na źródła w partii Fidesz, że po przegranych przez Orbana wyborach z 12 kwietnia trzech członków jego bliskiego kręgu zaczęło przenosić swoje aktywa do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru i Australii.

Również przyszły premier Magyar oskarżył w sobotę "powiązanych z Orbanem oligarchów" o transferowanie majątków za granicę, wymieniając ZEA, USA i Urugwaj. Polityk zaznaczył, że węgierski urząd skarbowy NAV wstrzymał kilka transferów Antala Rogana - polityka związanego z Orbanem, który przez pewien czas znajdował się na liście sankcyjnej USA w związku z zarzutami korupcyjnymi.

Magyar wezwał krajowe instytucje do zatrzymania osób, które "wyrządziły Węgrom szkody liczone w miliardach forintów", a inwestorów do powstrzymania się od nabywania aktywów "powiązanych z mafią". Dodał, że kilka powiązanych z rządem Orbana rodzin już opuściło Węgry, a kilka kolejnych przygotowuje się do tego, wypisując ze szkół swoje dzieci.

Zobacz również:

Donald Tusk o "ogromnej zmianie" na Węgrzech. Co to znaczy dla UE?
Tusk ostrzega po wyborach na Węgrzech. Niektórzy "mogą ulegać iluzji"

Patryk Idziak

Jedną z takich rodzin - według informacji Magyara - są krewni Loerinca Meszarosa, jednego z najbogatszych Węgrów i najbliższych przyjaciół Orbana.

Niszczenie dokumentów na Węgrzech. "Otrzymujemy coraz więcej doniesień"

Węgierskie niezależne media - portale VSquare i 444 - podały, że osoby z otoczenia Orbana przenoszą swoje majątki w obawie przed potencjalnym przejęciem, zamrożeniem lub nacjonalizacją przez rząd Magyara. 444 podał, że proceder rozpoczął się już w marcu, czyli przed wyborami.

Magyar ostrzegał też, że w ostatnich tygodniach niszczono wiele dokumentów, mogących obciążać środowisko ustępującego premiera. "Otrzymujemy coraz więcej doniesień o niszczeniu dokumentów na dużą skalę przez różne ministerstwa, instytucje i firmy bliskie Fideszowi" - napisał Magyar na portalach społecznościowych wcześniej w kwietniu.

"The Guardian", powołując się na źródło w Fideszu, poinformował, że Viktor Orban uda się do USA w czasie mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Mecz otwarcia zostanie rozegrany 11 czerwca. "Dokładne miejsce podróży Orbana nie jest znane, choć jego najstarsza córka i zięć przeprowadzili się do Nowego Jorku zeszłego lata" - dodał dziennik.

Kierunek USA. Plan "B" dla osób z kręgu Orbana?

Inne wysoko postawione osoby związane z Fideszem ubiegają się o wizy pracownicze do USA, licząc na wykorzystanie swojej wiedzy w instytucjach powiązanych z Partią Republikańską - poinformowały źródła w amerykańskiej administracji i w Fideszu.

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi zaznaczył, że USA od dawna były postrzegane jako plan "B" dla osób z kręgu Orbana. 

"Dopóki administracja Donalda Trumpa jest u władzy, Stany Zjednoczone mogą stać się bezpieczną przystanią dla najwyższych szczebli reżimu Orbana" - ocenił Panyi, cytowany przez brytyjski dziennik.

Zobacz również:

Donald Tusk wbił szpilę Viktorowi Orbanowi? "Nie ma Rosjan"
Tusk zadrwił z Orbana? Wymowny wpis z unijnego szczytu

Patryk Idziak
