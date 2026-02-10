W skrócie W wagonie metra w Tajpej pojawił się mężczyzna z widoczną rękojeścią noża, co spowodowało panikę wśród pasażerów.

Ochrona wyprowadziła mężczyznę z pociągu i przekazała policji, która znalazła przy nim dwa noże.

Policja nie stwierdziła zamiaru wyrządzenia krzywdy, lecz skierowała do sądu wniosek o ukaranie mężczyzny grzywną za przewożenie niebezpiecznych przedmiotów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do incydentu doszło w niedzielę we wczesnych godzinach porannych na stacji MRT Zhongshan w stolicy Tajwanu. Do wagonu wszedł 31-letni mężczyzna uzbrojony w nóż. Rękojeść narzędzia miała wyraźnie wystawać z kieszeni umiejscowionej na piersi pasażera.

Serwis Focus Taiwan informuje, że widok wywołał panikę wśród osób będących w pociągu. Potencjalne zagrożenie zostało zgłoszone służbom za pośrednictwem zamontowanego w wagonie interkomu.

Panika w metrze w Tajpej. Ochrona wyprowadziła pasażera z wagonu

Maszynista zawiadomił o sprawie kierownika stacji, który w asyście ochrony wsiadł do pociągu. Poprosił 31-latka o opuszczenie wagonu i udanie się z nim na komisariat. Pasażer wykonał polecenie.

Na miejscu został przeszukany. Znaleziono przy nim dwa noże, który - według relacji mężczyzny - służyły mu do obierania owoców oraz ochrony.

Tłumaczył, że wraca ze spotkania z przyjaciółmi nieopodal stacji Taipei 101 i jest w drodze do domu w dzielnicy Beitou.

Policja ustaliła, że 31-latek nie był agresywny, nie kierował gróźb wobec innych pasażerów oraz nie miał zamiaru kogokolwiek skrzywdzić. Służby zadecydowały o wypuszczeniu go na wolność.

Echa tragedii w Tajpej. Służby w szczególnej gotowości

To nie koniec problemów 31-latka. Policja zdecydowała o skierowaniu do Sądu Rejonowego w Tajpej wniosku o ukaranie go grzywną za przewożenie niebezpiecznych przedmiotów bez uzasadnionego powodu.

Należy podkreślić, że tajwańskie służby są wyczulone na tego rodzaju incydenty w kontekście tragedii, która rozegrała się w metrze w Tajpej w grudniu 2025 roku. W ataku 27-letniego nożownika zginęły wówczas trzy osoby, a pięć innych zostało rannych.

Sprawca zmarł podczas ucieczki przed policją. Odniósł poważne obrażenia po upadku z dachu budynku.

Źródło: Focus Taiwan

"Wydarzenia": Tragedia w Krośnie. Osiemnastolatka zmarła z wychłodzenia Polsat News