Pracownicy oddziału Banku Leumi zostali zmuszeni do ucieczki, kiedy w budynku pojawił się byk. Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, w mieście Lod, leżącym na południowy wschód od Tel Awiwu. Najpierw zwierzę biegało na parkingu przed bankiem.

Następnie byk wkroczył do budynku, gdzie mijał kolejne korytarze, wywołując panikę wśród pracowników obsługi. Próbowano go złapać, wykorzystując do tego liny, ale początkowo nie przynosiło to większych rezultatów.

Sytuacja zmieniła się po około pół godzinie. Wówczas na miejsce dotarł właściciel byka. Zwierzę udało się związać. Przybył też miejski weterynarz, gotowy uspokoić zwierzę, gdyby dalej chciało uciekać - relacjonuje gazeta "Israel Hayom".

Bank wydał oświadczenie. "Wczesnym rankiem byk wszedł do jednego z biurowców Banku Leumi w Lod. Został złapany i wyprowadzony na zewnątrz placówki. Incydent został zgłoszony lokalnym władzom i miejskiemu weterynarzowi. Nikt nie został ranny i nie wyrządzono żadnej szkody" - zapewniono w komunikacie.