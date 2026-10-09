Panika po trzęsieniu ziemi w Panamie. Wydano ostrzeżenia przed tsunami

Ziemia zatrzęsła się tuż przed godz. 20 czasu polskiego. Według wstępnych odczytów United States Geological Survey magnituda wyniosła 8, jednak skorygowano ją po chwili do 7,6.

Epicentrum miało miejsce na południu Panamy, na zachód od parku narodowego Cerro Hoya, na głębokości 12 km.

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Amerykańska agencja, podobnie jak władze Chile, wydała komunikat o możliwym wystąpieniu fali tsunami, będącej następstwem trzęsienia.

Ewentualna fala może w ciągu trzech godzin sięgnąć wybrzeży Panamy, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Peru, Nikaragui, Salwadoru i Meksyku. Ostrzeżenie o tsunami wydane zostało także na Hawajach.

Panama. Silne trzęsienie ziemi, zawaliły się budynki

Około godz. 20.30 doszło do wstrząsów wtórnych zlokalizowanych ok. 50 km na wschód od epicentrum pierwszego trzęsienia. Drugie trzęsienie miało magnitudę 5,5, trzecie 5,8. Kolejny wstrząs wystąpił przed godziną 21.00 na dnie Zatoki Panamskiej, miał o magnitudę 5,0.

Choć stolica Panamy jest oddalona od epicentrum o około 200 km, to wstrząsy były tak silne, że w mieście wybuchła panika.

Jak podała agencja AFP, zarządzono ewakuację budynków. Materiały publikowane w mediach społecznościowych pokazują, że część budynków, m.in. w mieście Penonome, uległa zawaleniu.

Jak dotąd nie pojawiły się doniesienia o ofiarach ani rannych. Dostawca energii poinformował natomiast, że przerwy w dostawach prądu występują w sześciu panamskich prowincjach. Lotnisko międzynarodowe w Panamie wstrzymało operacje.

Więcej informacji wkrótce.



