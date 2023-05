Panda wielka zmarła w Tajlandii. Podano przyczynę śmierci

Oprac.: Jan Manicki Świat

Chińscy eksperci podali do publicznej wiadomości przyczynę śmierci pandy wielkiej mieszkającej na co dzień w Tajlandii. Jak stwierdzono, samica o imieniu Lin Hui zmagała się m.in. z miażdżycą. 22-letnie zwierzę zmarło na pół roku przed planowanym powrotem do domu.

Zdjęcie Panda wielka Lin Hui zmarła w wieku 22 lat w zoo w Tajlandii / Pongmanat Tasiri/SOPA Images/LightRocket / Getty Images