W skrócie Rosja ogłosiła rozpoczęcie importu paliwa w odpowiedzi na kryzys wywołany atakami na sektor energetyczny.

Aleksandr Nowak przekazał, że planowane jest wznowienie pracy wielu rafinerii po zakończeniu remontów.

W Moskwie i okolicach ponownie wprowadzono limity na zakup paliwa. Świadkowie donoszą o długich kolejkach przed stacjami.

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Aleksandr Nowak, odpowiedzialny za rosyjski rozwój gospodarczy i kompleks paliwowo-energetyczny, nie przekazał szczegółów dotyczących skali oraz źródeł importu.

Wicepremier zaznaczył jednak, że w przyszłości Rosjanie mogą spodziewać się poprawy sytuacji na rynku paliw w związku z planowanym wznowieniem działalności rafinerii, co nastąpi po zakończeniu prowadzonych prac konserwacyjnych.

Aleksandr Nowak: Rosja rozpoczęła import paliwa

Agencja Reutera przypomina, że Rosja, zajmująca się do tej pory eksportem paliwa, jest zmuszona do rozpoczęcia importu ze względu na ataki Ukrainy wymierzone w sektor energetyczny.

Nowak jest jednak dobrej myśli. - Liczymy, że w najbliższym czasie kilka rafinerii zakończy naprawy i sytuacja znacznie się poprawi - twierdzi wicepremier. Przedstawiciel Kremla przekazał, że władze obserwują sytuację na rynku i pracują nad rozwiązaniem problemu w dotkniętych kryzysem regionach.

Wskazał, że trwają działania mające na celu uzupełnienia zapasów paliwa. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby to zapewnić, w tym środki, które już podjęliśmy, zakazując eksportu. Import już się rozpoczął, a niezbędne przepisy zostały przyjęte, aby umożliwić produkcję dodatkowych paliw o niższych klasach: Euro-2, Euro-3 i Euro-4 - poinformował Nowak.

Zaznaczył jednocześnie, że zachodzą problemy związane z logistyką. - Współpracujemy z każdym regionem z osobna i rozwiązujemy ich problemy - przekazał wicepremier.

Kryzys paliwowy w Rosji. Kreml walczy ze skutkami ukraińskich ataków

Agencja TASS przypomina, że tymczasowy zakaz eksportu paliwa, oleju napędowego i innych paliw wprowadzono w Rosji 30 lipca. Decyzja obowiązuje do 31 stycznia 2027 r., a jej celem jest utrzymanie stabilności na krajowym rynku. Podpisano także rezolucję, która wspiera producentów rolnych, zapewniając im wystarczające zapasy paliw.

Skutki kryzysu miały załagodzić również dostawy z Indii. Z ustaleń agencji Reutera wynika, że ładunek - liczący około 68 tys. ton benzyny - dotarł do Rosji w sierpniu. Do indyjskiego wsparcia, w tych przypadkach drogą kolejową, miały dołączyć Białoruś i Kazachstan.

Rosja zmaga się z niedoborami paliwa. Ograniczenia na stacjach w Moskwie

Skutki ukraińskich ataków na rafinerie zaczęły być odczuwalne dla Rosjan w maju, a do lipca ogarnęły już większość regionów państwa. Na stacjach wprowadzano reglamentację paliwa. Do końca miesiąca udało się chwilowo załagodzić kryzys.

W sierpniu sytuacja ponownie uległa pogorszeniu. W środę Reuters podał, powołując się na relacje świadków i dostawców, że moskiewskie stacje paliw znów wprowadziły limity na zakup paliwa. Agencja donosi również o długich kolejkach aut ustawiających się do tankowania - nie tylko w stolicy, ale i w okolicach.

Źródła: TASS, Reuters, Interfax



