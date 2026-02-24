W skrócie W 2025 roku 2546 Polaków wróciło do kraju, a 2197 osiedliło się w Szwecji, co oznacza spadek o prawie 25 proc. względem poprzedniego roku.

Polacy stanowili czwartą największą grupę narodowościową w Szwecji, gdzie mieszkało 98 311 osób urodzonych w Polsce.

Wzrost liczby cudzoziemców w Szwecji wyhamował, a stopa bezrobocia w 2025 roku wyniosła 8,8 proc., rosnąc o 0,4 pkt proc. rok do roku.

W ubiegłym roku 2546 Polaków wróciło do ojczyzny, a 2197 osiedliło się w Szwecji - to prawie o 25 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według SCB w 2025 r. w Szwecji zameldowanych było 98 311 osób urodzonych w Polsce. Polacy stanowili czwartą największą grupę narodowościową po obywatelach Syrii (ponad 194 tys.), Iraku (ok. 141 tys.) oraz Finlandii (ok. 122 tys.).

Ogólnie w 2025 r. liczba cudzoziemców w Szwecji wyniosła ok. 2,2 mln, stanowili oni 20 proc. populacji Szwecji wynoszącej ok. 10,6 mln. W tym samym okresie liczba ludności kraju wzrosła o 0,2 proc.; był to najmniejszy przyrost od początku XXI wieku.

Migracje. Moda na Szwecję minęła. Polacy zaczęli wracać tuż po pandemii

Szwecja jako jeden z pierwszych krajów otworzyła rynek pracy dla Polaków po wejściu Polski do UE, stając się popularnym miejscem migracji zarobkowej.

W kolejnych latach liczba Polaków mieszkających w tym kraju nad Bałtykiem systematycznie rosła, osiągając w połowie minionej dekady poziom przekraczający 90 tys. osób.

Dane publikowane przez Statistics Sweden (SCB) pokazują, że wzrost ten był szczególnie widoczny w latach dobrej koniunktury gospodarczej, gdy bezrobocie w Szwecji utrzymywało się na relatywnie niskim poziomie.

Po pandemii COVID-19 migracja zarobkowa stała się mniej dynamiczna, a rosnące koszty życia i pogarszająca się sytuacja na rynku pracy wpłynęły na decyzje części Polaków o powrocie do kraju lub wyborze innych kierunków emigracji.

Obecnie kraj ten boryka się przede wszystkim z wysokim bezrobociem. W 2025 r. stopa bezrobocia w Szwecji wyniosła 8,8 proc. (badanie AKU) i była wyższa o 0,4 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

