Pakistan: Słonica z zoo w stanie krytycznym. "Robimy wszystko, by ją uratować"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

17-letni słoń z pakistańskiego zoo w Karaczi na południu kraju jest w stanie krytycznym - donosi CNN. "Robimy wszystko, by ją uratować" - przekazała rzeczniczka organizacji zajmującej się dobrostanem zwierząt "Four Paws". Wszystko to po tym, jak w czwartek zwierzę na wybiegu wpadło do stawu.

Zdjęcie 17-letnia słonica z pakistańskiego zoo jest w stanie krytycznym / @WorldAnimalFdn / Twitter