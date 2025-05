W piątek Indyjskie Siły Powietrzne ćwiczyły start i lądowanie samolotów na sześciopasmowej autostradzie Ganga w stanie Uttar Pradeś. Miało to na celu ocenę potencjału drogi ekspresowej jako alternatywnego pasa startowego w czasie wojny lub sytuacji nadzwyczajnych.

Jak podał dziennik "Times of India", w sobotę indyjska Dyrekcja generalna ds. żeglugi (DG Shipping) wprowadziła zakaz cumowania statków pływających pod pakistańską banderą w portach w Indiach oraz statków pływających pod indyjską banderą w portach w Pakistanie.

Eskalacja napięć między sąsiednimi państwami nastąpiła po ataku terrorystycznym, do którego doszło 22 kwietnia w okolicach miasta Pahalgam. Śmierć poniosło 26 mężczyzn, a 17 zostało rannych.

Premier Indii Narendra Modi obiecał ścigać "terrorystów" i ich wspólników "do końca świata".

Po ataku w Kaszmirze Indie zidentyfikowały jako Pakistańczyków dwóch bojowników podejrzanych o dokonanie zbrodni. Islamabad zaprzeczył, jakoby miał odegrać jakąkolwiek rolę w zamachu i wezwał do neutralnego śledztwa. Od tego czasu na linii rozgraniczenia między oboma krajami w spornym regionie Kaszmir nieustająco dochodzi do wymiany ognia.

Rada Bezpieczeństwa ONZ zaapelowała do obu posiadających broń jądrową krajów o "maksymalną powściągliwość". Podobne stanowisko przedstawiły władz Chin. Arabia Saudyjska poinformowała, że podejmuje "działania mające na celu uniknięcie eskalacji", a Iran oraz Szwajcaria zaproponowały mediację.

Zamieszkany głównie przez muzułmanów Kaszmir należy częściowo do Indii, a częściowo do Pakistanu, ale oba kraje wysuwają roszczenia do całości regionu. Od 1989 r. w indyjskim Kaszmirze trwa antyindyjska rebelia, która kosztowała już życie dziesiątki tysięcy osób. O jej wspieranie Indie oskarżają Pakistan.