Pakistan: Atak na policyjny patrol chroniący medyków. Są ofiary i ranni

Oprac.: Dawid Skrzypiński Świat

W mieście Kweta w zachodnim Pakistanie doszło do samobójczego zamachu bombowego, w którym zginęły co najmniej trzy osoby, a 28 zostało rannych. Do ataku przyznali się pakistańscy talibowie. Celem był policyjny patrol ochraniający zespół medyków, który szczepił przeciwko wirusowi polio - podała agencja Reutera.

Zdjęcie Do ataku przyznało się ugrupowanie talibów / Arshad Butt/Associated Press/East News / East News