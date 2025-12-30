Pakiet szkoleń dla Polski. Pentagon zapewnia o "poprawie bezpieczeństwa sojusznika"
Należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA) przekazała, że Polska otrzyma od USA pakiet szkoleń dla sił powietrznych o wartości do 200 milionów dolarów. Jak uzasadniono w oświadczeniu, ma to "zwiększyć zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom".
W skład pakietu szkoleniowego mają wejść pomoce szkoleniowe i powiązane elementy logistyki. Szacowana wartość zamówienia to 200 mln dol., choć jest to cena maksymalna.
Pakiet dla Polski zaakceptowany. "Kompleksowe szkolenie"
Według informacji przekazanych w komunikacie agencji, Departament Stanu zaakceptował wniosek Polski, by pozyskać "pomoce szkoleniowe i inne powiązane elementy logistyki i wsparcia programowego", które miałyby uzupełnić zrealizowane wcześniej zamówienie na organizację szkoleń i sprzętu szkoleniowego o wartości 95 mln dol. Nie podano, o jaki sprzęt chodzi, lecz szkolenia mają dotyczyć sił powietrznych.
"Proponowana sprzedaż zwiększy zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom oraz zwiększy jej interoperacyjność ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami członkowskimi NATO oraz ich sojusznikami dzięki kompleksowemu szkoleniu Sił Powietrznych USA" - napisano w oświadczeniu.
W komunikacie pojawiło się też zapewnienie, że transakcja "wesprze politykę zagraniczną i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO" który jest "stabilizującą siłą polityczną i gospodarczą w Europie".