W skrócie Polska otrzyma od USA pakiet szkoleniowy dla sił powietrznych o wartości do 200 mln dolarów.

Pakiet obejmuje pomoce szkoleniowe, logistykę i wsparcie programowe dla już zamówionego sprzętu.

Nowe szkolenia mają zwiększyć bezpieczeństwo Polski.

W skład pakietu szkoleniowego mają wejść pomoce szkoleniowe i powiązane elementy logistyki. Szacowana wartość zamówienia to 200 mln dol., choć jest to cena maksymalna.

Pakiet dla Polski zaakceptowany. "Kompleksowe szkolenie"

Według informacji przekazanych w komunikacie agencji, Departament Stanu zaakceptował wniosek Polski, by pozyskać "pomoce szkoleniowe i inne powiązane elementy logistyki i wsparcia programowego", które miałyby uzupełnić zrealizowane wcześniej zamówienie na organizację szkoleń i sprzętu szkoleniowego o wartości 95 mln dol. Nie podano, o jaki sprzęt chodzi, lecz szkolenia mają dotyczyć sił powietrznych.

"Proponowana sprzedaż zwiększy zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom oraz zwiększy jej interoperacyjność ze Stanami Zjednoczonymi i innymi państwami członkowskimi NATO oraz ich sojusznikami dzięki kompleksowemu szkoleniu Sił Powietrznych USA" - napisano w oświadczeniu.

W komunikacie pojawiło się też zapewnienie, że transakcja "wesprze politykę zagraniczną i bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO" który jest "stabilizującą siłą polityczną i gospodarczą w Europie".

