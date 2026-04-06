W skrócie Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone doprowadziły irański reżim do upadku i zagroził atakiem na infrastrukturę Iranu, jeśli warunki nie zostaną spełnione.

Trump stwierdził, że ataki wojsk amerykańskich na infrastrukturę cywilną w Iranie nie byłyby zbrodnią wojenną, a mieszkańców Iranu nazwał "zwierzętami".

Prezydent USA zapowiedział, że ultimatum dla Iranu prawdopodobnie nie zostanie przedłużone.

Podczas rozmowy z dziennikarzami prezydent USA potwierdził, że wtorek jest dla Teheranu "ostatecznym terminem" na zawarcie porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Plan pokojowy zaproponowany przez Iran określił jako "znaczący, lecz niewystarczający" krok.

Trump już wcześniej zagroził, że jeśli władze w Teheranie nie zgodzą się na jego warunki pokoju, zamierza zaatakować wszystkie elektrownie w kraju.

Iran. USA dopuszczą się zbrodni wojennych? Trump odpowiada

Część komentatorów interpretuje słowa amerykańskiego przywódcy jako zapowiedź popełnienia zbrodni wojennych.

Dopytywany o te podejrzenia, Donald Trump stwierdził, że zmasowany atak na infrastrukturę energetyczną jest w takim wypadku konieczny, gdyż Irańczycy to "zwierzęta".

"Nie martwię się tym. Wiecie, co to jest zbrodnia wojenna? Posiadanie broni jądrowej" - odpowiedział prezydent USA.

Wojna w Iranie. Donald Trump zapowiada: Rozpęta się piekło

Prezydent USA uznał, że ponad miesięczny konflikt na Bliskim Wschodzie może zakończyć się lada chwila, jeśli Iran "zrobi to, co musi".

"Muszą zrobić pewne rzeczy. Wiedzą o tym, negocjują, jak sądzę, w dobrej wierze" - mówił amerykański przywódca.

Trump zaznaczył, że ultimatum dla Iranu najpewniej nie będzie już przedłużane.

- Bardzo mało prawdopodobne. Mieli mnóstwo czasu. Właściwie prosili o siedem dni. Powiedziałem: dam wam 10. Ale po dziesięciu dniach, jeśli tego nie zrobicie, rozpęta się piekło - grzmiał.

Amerykański prezydent skomentował również postępy w dotychczasowych negocjacjach z irańskimi wysłannikami. Jak uznał, grupa ta jest mniej radykalna od wysokich przedstawicieli reżimu, którzy zginęli w amerykańsko-izraelskich nalotach.

- Uważamy, że w rzeczywistości są mądrzejsi - stwierdził.

Media: Trump odrzucił propozycję zawieszenia broni w Iranie

Jak donosi CNN, Donald Trump nie zgodził się na propozycję 45-dniowego rozejmu na Bliskim Wschodzie i wciąż ma nadzieję, że Teheran przyjmie amerykańskie warunki pokoju w regionie.

Kluczowym warunkiem zaprzestania działań wojennych jest dla USA odblokowanie cieśniny Ormuz - szlaku handlowego, umożliwiającego transport większości światowych zasobów ropy naftowej.

Źródło: Reuters, AFP

