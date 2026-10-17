W skrócie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Brukseli uśmiechnął się w odpowiedzi na pytanie, czy Donald Trump obarcza go winą za problemy wewnętrzne USA.

Zełenski potwierdził wcześniej, że nie został poinformowany o zawarciu umowy paliwowej pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem oraz o czasowym zniesieniu sankcji na rosyjskie paliwo.

Donald Trump publicznie krytykował Zełenskiego, uznając negocjacje z nim za trudniejsze niż z Władimirem Putinem i sugerując, że Ukraina powinna wybrać nowego prezydenta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z uśmiechem zareagował na pytanie, czy jego amerykański odpowiednik Donald Trump nie próbuje obarczyć go winą za własne problemy polityczne.

Pytanie padło w piątek podczas konferencji prasowej Zełenskiego w Brukseli - podaje "The Guardian".

Zełenski dostał pytanie o Trumpa. Zareagował milczeniem, a potem uśmiechem

Jeden z dziennikarzy zapytał ukraińskiego przywódcę, czy ma wrażenie, że Donald Trump robi z niego "kozła ofiarnego", obarczając odpowiedzialnością za problemy wewnętrzne Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście wysokich ceny oleju napędowego przed wyborami uzupełniającymi.

Zełenski milczał kilkanaście sekund, po czym uśmiechnął się i powiedział: - To jest moja odpowiedź. Następnie konferencja dobiegła końca.

Rozwiń

Zełenski mówił też podczas konferencji w Brukseli, że nie chce konfliktu z Trumpem, ale musi bronić interesów Ukrainy.

Wrze między USA a Ukrainą. W tle umowa Trumpa z Putinem

9 października prezydent USA ogłosił, że zawarł z Władimirem Putinem umowę paliwową na natychmiastową dostawę 300 tys. ton oleju napędowego na rynek światowy, w tym amerykański, a łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Oznacza to zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku.

Główną przyczyną napięcia stały się ataki na rosyjskie rafinerie. Trump miał zawrzeć układ z rosyjskim przywódcą, ponieważ Ukraina nie posłuchała próśb USA o zaprzestanie ataków na rafinerie. Trump publicznie wzywał Ukrainę do zaprzestania ataków. Właśnie z nimi amerykański polityk wiąże wzrost cen oleju napędowego na świecie, nie zaś z wojną na Bliskim Wschodzie.

Donald Trump krytykuje Zełenskiego. "Trudniej niż z Putinem"

W ostatnich dniach prezydent USA ponownie bronił swojego układu z Rosją, twierdząc, że jest on korzystny dla świata.

Zełenski w Brukseli odniósł się do porozumienia i złagodzenia amerykańskich sankcji. Podkreślił, że Kijów nie został wcześniej poinformowany o tych ustaleniach. - To było dla nas zaskoczeniem - stwierdził.

Prezydent Ukrainy w ostatnim czasie jest krytykowany przez Trumpa, który w czwartek uznał w wywiadzie, że z ukraińskim liderem negocjuje mu się trudniej niż z Putinem. Ponownie wyraził przekonanie, że dopóki Zełenski będzie rządził, nie dojdzie do porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

Wcześniej Trump proponował, by Ukraina wybrała nowego prezydenta, "który będzie potrafił zawrzeć porozumienie, ponieważ Zełenski mógł doprowadzić do wielu porozumień, ale z jakiegoś powodu nigdy tego nie robi". - Uważam, że nadszedł czas, aby Ukraina wybrała nowego prezydenta - oświadczył amerykański polityk.



