Padło pytanie o pomoc USA dla Polski. Trump deklaruje
Po ostatnich wątpliwościach Donald Trump odpowiedział na pytanie o to, czy pomógłby obronić Polskę i kraje bałtyckie w przypadku eskalacji napięcia ze strony Władimira Putina. - Tak, zrobiłbym to - odparł prezydent USA. Przywódca skomentował także ostatnie wydarzenia w Estonii, w której przestrzeń powietrzną wtargnęły rosyjskie MIG-31.
W skrócie
- Donald Trump zadeklarował gotowość do obrony Polski i krajów bałtyckich w razie zagrożenia ze strony Rosji.
- Prezydent USA skomentował incydent z naruszeniem przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce.
- Wcześniej wokół innej wypowiedzi Trumpa w wywiadzie dla Fox News pojawiły się liczne kontrowersje.
Donald Trump został zapytany w niedzielę o ewentualną pomoc w ochronie Polski i państw bałtyckich na wypadek eskalacji napięcia w regionie przez Moskwę.
Polska a Rosja. Donald Trump deklaruje
Tym razem prezydent USA odpowiedział wprost, deklarując, że gdyby zaszła taka potrzeba, nie zawahałby się wesprzeć naszego kraju.
- Tak, zrobiłbym to - odpowiedział krótko, pytany przez dziennikarzy.
Oprócz tego przywódca zabrał głos także na temat kolejnej już w ostatnim czasie rosyjskiej prowokacji, która miała miejsce w Estonii.
W piątek w przestrzeń powietrzną tego niewielkiego państwa wtargnęły bowiem trzy myśliwce MIG-31 Kremla. - Nie podoba nam się to - skomentował incydent Trump.
Wsparcie USA dla Europy. Wątpliwości po wywiadzie w Fox News
Wątpliwości, dotyczące amerykańskiego wsparcia dla naszej części świata, narosły po czwartkowym wywiadzie Trumpa dla Fox News. Pytany o dodatkowe wsparcie powietrzne dla Polski w kontekście ostatniego ataku dronów, prezydent USA odpowiedział dość nieprecyzyjnie.
- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny - stwierdził, nie wyjaśniając dokładnie, czy chodzi mu o Polskę, czy o Ukrainę.
Co się stało? Jak wyjaśnia w swoim tekście Łukasz Rogojsz, dziennikarka Fox News zapytała o dwie kwestie - pomoc w ochronie polskiego nieba i słowa Trumpa o amerykańskim udziale w zapewnienie pokoju w Ukrainie już po wojnie - które na nieszczęście całej tej sytuacji połączyła w przyczynowo-skutkową całość.
Z kolei Trump skupił się tylko na drugiej części pytania, odnoszącej się do jego wcześniejszych wypowiedzi z sierpnia. Pytanie o Polskę de facto zignorował.