W skrócie Donald Trump zadeklarował gotowość do obrony Polski i krajów bałtyckich w razie zagrożenia ze strony Rosji.

Prezydent USA skomentował incydent z naruszeniem przestrzeni powietrznej Estonii przez rosyjskie myśliwce.

Wcześniej wokół innej wypowiedzi Trumpa w wywiadzie dla Fox News pojawiły się liczne kontrowersje.

Donald Trump został zapytany w niedzielę o ewentualną pomoc w ochronie Polski i państw bałtyckich na wypadek eskalacji napięcia w regionie przez Moskwę.

Polska a Rosja. Donald Trump deklaruje

Tym razem prezydent USA odpowiedział wprost, deklarując, że gdyby zaszła taka potrzeba, nie zawahałby się wesprzeć naszego kraju.

- Tak, zrobiłbym to - odpowiedział krótko, pytany przez dziennikarzy.

Oprócz tego przywódca zabrał głos także na temat kolejnej już w ostatnim czasie rosyjskiej prowokacji, która miała miejsce w Estonii.

W piątek w przestrzeń powietrzną tego niewielkiego państwa wtargnęły bowiem trzy myśliwce MIG-31 Kremla. - Nie podoba nam się to - skomentował incydent Trump.

Wsparcie USA dla Europy. Wątpliwości po wywiadzie w Fox News

Wątpliwości, dotyczące amerykańskiego wsparcia dla naszej części świata, narosły po czwartkowym wywiadzie Trumpa dla Fox News. Pytany o dodatkowe wsparcie powietrzne dla Polski w kontekście ostatniego ataku dronów, prezydent USA odpowiedział dość nieprecyzyjnie.

- Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny - stwierdził, nie wyjaśniając dokładnie, czy chodzi mu o Polskę, czy o Ukrainę.

Co się stało? Jak wyjaśnia w swoim tekście Łukasz Rogojsz, dziennikarka Fox News zapytała o dwie kwestie - pomoc w ochronie polskiego nieba i słowa Trumpa o amerykańskim udziale w zapewnienie pokoju w Ukrainie już po wojnie - które na nieszczęście całej tej sytuacji połączyła w przyczynowo-skutkową całość.

Z kolei Trump skupił się tylko na drugiej części pytania, odnoszącej się do jego wcześniejszych wypowiedzi z sierpnia. Pytanie o Polskę de facto zignorował.

