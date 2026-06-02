W skrócie W Niemczech wskaźnik ubóstwa wzrósł do rekordowego poziomu 16,1 procent i objął 13,3 miliona osób, szczególnie seniorów, osoby samotne i rodziny zmagające się z rosnącymi kosztami utrzymania.

Raport Stowarzyszenia Pomocy Społecznej wykazał znaczne różnice regionalne dotyczące ubóstwa oraz negatywny zwrot trendu po latach spadku.

70 procent osób dotkniętych ubóstwem posiada obywatelstwo niemieckie, a w wielu gospodarstwach występują trudności z pokryciem podstawowych kosztów życia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według nowego raportu Stowarzyszenia Pomocy Społecznej (Paritätischer Wohlfahrtsverband) wskaźnik ubóstwa w Niemczech osiągnął nowy rekordowy poziom. Zgodnie z raportem dotyczącym ubóstwa w latach 2024-2025 odsetek ten wzrósł o 0,6 punktu procentowego do 16,1 procent populacji.

"W naszym kraju w ubóstwie żyje 13,3 miliona osób, biorąc pod uwagę wyłącznie względne ubóstwo dochodowe" - podaje stowarzyszenie.

"Smutny rekord"

Liczby te podał już w lutym br. Federalny Urząd Statystyczny. Oficjalnie osoby te - zgodnie z definicją Unii Europejskiej - uznaje się za zagrożone ubóstwem. Stowarzyszenie podkreśla teraz, że padł "smutny rekord". W żadnym z poprzednich lat ubóstwo nie dotknęło tak wielu osób.

Osoby, które dysponują mniej niż 60 procentami średniego dochodu, są uznawane za zagrożone ubóstwem, jak to nazywają statystycy, lub za ubogie, jak to formułuje stowarzyszenie pomocy społecznej. W przypadku osób samotnych próg ten wynosił ostatnio 1446 euro netto miesięcznie, a dla gospodarstw domowych składających się z dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci poniżej 14. roku życia - 3036 euro.

"Negatywny zwrot trendu"

Po spadku wskaźników w latach 2020-2023 nastąpił "negatywny zwrot trendu", podkreśla stowarzyszenie. Różnice między regionami są przy tym znaczne. Na przykład w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii, które charakteryzują się silną strukturą gospodarczą, odnotowano najniższe wskaźniki osób dotkniętych ubóstwem, wynoszące odpowiednio 12,6 i 13,2 procent.

Najwyższy odsetek odnotowano z kolei w Bremie (27,5 procent), Saksonii-Anhalt (21,3 procent), a także w miastach-krajach związkowych Hamburgu (18,9 procent) i Berlinie (18,7 procent). Szczególnie dotknięte tym problemem w zachodnich Niemczech są regiony, takie jak Trewir (21,4 procent), Weser-Ems (20,8 procent) i Arnsberg (19,6 procent), a we wschodnich Niemczech na przykład Chemnitz (18,2 procent) czy Lipsk (17,4 procent).

Pułapka ubóstwa na starość?

"Starość grozi pułapką ubóstwa" - pisze stowarzyszenie. Sytuacja osób starszych jest napięta: prawie co piąta osoba w wieku powyżej 65 lat jest dotknięta ubóstwem lub zagrożona ubóstwem.

Inne grupy są również bardziej dotknięte tym problemem: osoby samotne (odsetek osób ubogich lub zagrożonych ubóstwem: 30,3 procent), samotni rodzice (28,9 procent) lub osoby z niskim wykształceniem (29,1 procent).

Z niemieckim obywatelstwem: 70 proc.

"Ogólnie rzecz biorąc, obecne tendencje wskazują, że ubóstwo rośnie szczególnie tam, gdzie występują strukturalne nierówności" - wyjaśniają autorzy raportu. Na przykład w przypadku niskiego wykształcenia lub ograniczonego dostępu do rynku pracy. Cztery na pięć osób dotkniętych ubóstwem nie jest zatem aktywnych zawodowo.

Według raportu 70 procent osób dotkniętych ubóstwem ma obywatelstwo niemieckie, a 30 procent nie ma obywatelstwa niemieckiego.

W wielu gospodarstwach domowych panują poważne trudności finansowe. Według raportu w ubiegłym roku 6,9 procent ludności nie miało wystarczających środków na pokrycie bieżących kosztów. Często nie można było opłacić rosnących cen prądu i ogrzewania, a często też nie stać było na nową lodówkę lub nową kuchenkę.

Dagmara Jakubczak / polska redakcja Deutsche Welle





Rok od wygranych wyborów prezydenckich przez Nawrockiego. Bogucki w ''Gościu Wydarzeń'': Inny prezydent podpisałby wszystkie złe rozwiązania Polsat News