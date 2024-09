Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Stan wyjątkowy w Chorwacji

Prognozy DHMZ wskazują, że w najbliższych dniach upały w regionie Adriatyku wreszcie ustąpią . Według ekspertów są duże szanse na to, że w połowie tygodnia fala upałów się skończy. Jednocześnie jednak od czwartku pojawi się więcej burz i ulew.

Hiszpania idzie na rekord?

Okazało się, że to o 2 stopnie więcej od średniej wieloletniej z lat 1991-2020 i o 0,2 st. C więcej niż podczas najgorętszego do tej pory sierpnia w 2003 i 2023 roku.