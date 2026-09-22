W skrócie Wołodymyr Zełenski rozmawiał na lotnisku Shannon w Irlandii z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffe'em, podczas postoju na tankowanie samolotu, jednak szczegóły tej rozmowy nie zostały podane.

Spotkanie miało miejsce w trakcie podróży Zełenskiego do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ, a Ratcliffe wracał z rozmów z prezydentem Egiptu, przy czym jedna z osób zaznajomionych ze sprawą zastrzegła anonimowość.

Reuters podaje, że wizyta Ratcliffe'a w Moskwie, która odbyła się niespełna miesiąc wcześniej, dotyczyła wojny w Ukrainie, jednak szczegółów tych rozmów nie ujawniono.

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Jak podało jedno ze źródeł Reutera, do spotkania doszło w poniedziałek. Zdaniem drugiego informatora natomiast Zełenski i Ratcliffe rozmawiali nieformalnie, gdy ich samoloty znajdowały się na lotnisku Shannon. Nie wskazano jednak konkretnej daty spotkania.

Obie osoby, na które powołała się agencja, zastrzegły anonimowość ze względu na "wrażliwy charakter sprawy". Nie ujawniły również, czego dokładnie dotyczyła rozmowa prezydenta Ukrainy z szefem amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej.

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Do spotkania doszło, gdy Zełenski podróżował do Nowego Jorku, gdzie weźmie udział w dorocznym spotkaniu światowych przywódców podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. We wtorek po południu ukraiński prezydent ma również spotkać się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Ratcliffe z kolei wracał ze spotkania z prezydentem Egiptu Abd el-Fattahem es-Sisim - podało jedno ze źródeł Reutersa. Jak podkreśla agencja, rozmowa na lotnisku Shannon odbyła się w szczególnym momencie.

Niespełna miesiąc wcześniej dyrektor CIA odbył nieoczekiwaną podróż do Moskwy, gdzie miał rozmawiać z najwyższymi rangą przedstawicielami rosyjskich służb bezpieczeństwa i wywiadu.

Według informacji przekazanych przez Reutersa Ratcliffe spotkał się wówczas z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

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Ani Ratcliffe, ani CIA nie ujawnili publicznie, czego dokładnie dotyczyły rozmowy przeprowadzone podczas niedawnej wizyty w Moskwie. Jedno ze źródeł, które potwierdziło Reutersowi podróż szefa CIA, przekazało jednak, że jej tematem była wojna w Ukrainie. Nie podało przy tym dalszych szczegółów.

W sierpniu "The New York Times" informował, że Ratcliffe przedstawił Rosjanom podczas wizyty ponowną, "ponurą ocenę" sytuacji na froncie i wezwać ich do zawarcia porozumienia, zanim ich pozycja ulegnie osłabieniu.

Na początku września sekretarz stanu USA Marco Rubio odniósł się do podróży Ratcliffe'a do Rosji. Jak przekazał, "wizyta Johna Ratcliffe'a w Moskwie miała charakter rutynowy i nie była częścią żadnej szerszej inicjatywy".

Spotkanie Zełenskiego z dyrektorem CIA na lotnisku w Irlandii nie zostało oficjalnie skomentowane przez amerykańskie służby. Reuters podkreśla, że nie wiadomo również, czy rozmowa dotyczyła kontaktów Ratcliffe'a z rosyjskimi przedstawicielami ani czy przekazane zostały podczas niej informacje dotyczące jego wcześniejszych rozmów w Moskwie.

Źródło: Reuters



