Otworzyli ogień w kościele. Wiele ofiar ataku w Jordanii

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

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Niezidentyfikowani sprawcy otworzyli ogień w kościele w wiosce Hamud w prowincji Karak na zachodzie Jordanii - powiadomiła agencja Reutera, powołując się na stację Roya News. Według agencji AFP zginęło siedem osób.

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Mapa Jordanii oraz karetka pogotowia jadąca przez pustynię po ataku w prowincji Karak
Strzelanina w kościele w Jordanii. Co najmniej siedem osób nie żyje JACK GUEZ / Maptiler.comAFP

Jordańska Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że w ataku zginęło co najmniej siedem osób, a rannych zostało 10 kolejnych. Część z poszkodowanych jest w stanie krytycznym.

Na miejscu trwa operacja sił bezpieczeństwa.

Atak na kościół w Jordanii. Wielu zabitych i rannych

Stacja Al-Mamlaka przekazała, że dwóch napastników wtargnęło do świątyni podczas nabożeństwa żałobnego i otworzyło ogień. Mężczyźni mieli strzelać przez ok. pięć minut, a następnie uciec z miejsca zdarzenia.

W uroczystościach żałobnych, podczas których doszło do strzelaniny udział miało brać ok. 150-200 osób. Według jednego ze świadków były to głównie osoby starsze w wieku 50-70 lat.

Jordania jest krajem, w którym większość populacji to muzułmanie. Prowincja Karak jest jednak zamieszkiwana przez liczną społeczność katolicką.

Więcej informacji wkrótce...

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