Jordańska Dyrekcja Bezpieczeństwa Publicznego poinformowała, że w ataku zginęło co najmniej siedem osób, a rannych zostało 10 kolejnych. Część z poszkodowanych jest w stanie krytycznym.

Na miejscu trwa operacja sił bezpieczeństwa.

Atak na kościół w Jordanii. Wielu zabitych i rannych

Stacja Al-Mamlaka przekazała, że dwóch napastników wtargnęło do świątyni podczas nabożeństwa żałobnego i otworzyło ogień. Mężczyźni mieli strzelać przez ok. pięć minut, a następnie uciec z miejsca zdarzenia.

W uroczystościach żałobnych, podczas których doszło do strzelaniny udział miało brać ok. 150-200 osób. Według jednego ze świadków były to głównie osoby starsze w wieku 50-70 lat.

Jordania jest krajem, w którym większość populacji to muzułmanie. Prowincja Karak jest jednak zamieszkiwana przez liczną społeczność katolicką.

Więcej informacji wkrótce...



