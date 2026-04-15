"Otrzymaliśmy potwierdzenie". Ważny krok Mołdawii w kierunku UE
Dokumenty o wystąpieniu Mołdawii ze Wspólnoty Niepodległych Państw zostały dostarczone do siedziby organizacji w Mińsku - potwierdził szef mołdawskiego MSZ Mihai Popsoi. Dekret w tej sprawie został podpisany przez prezydent Maię Sandu 8 kwietnia. Wcześniej z organizacji wystąpiły Ukraina oraz Gruzja.
W skrócie
- Prezydent Mołdawii Maia Sandu podpisała dekrety o wypowiedzeniu umów o członkostwie we Wspólnocie Niepodległych Państw, a dokumenty zostały przekazane do sekretariatu organizacji w Mińsku.
- Mołdawski parlament 2 kwietnia wypowiedział umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, a 60 ze 101 deputowanych głosowało za zakończeniem członkostwa.
- Mołdawia od 2022 roku nie brała udziału w pracach WNP, wcześniej z organizacji wystąpiły Ukraina i Gruzja.
- Po podpisaniu 8 kwietnia decyzji o wypowiedzeniu porozumienia powiadomienie zostało wysłane do sekretariatu w Mińsku i otrzymaliśmy potwierdzenie jego otrzymania - powiedział szef mołdawskiego MSZ Mihai Popsoi, cytowany przez RIA Nowosti.
Prezydent Mołdawii Maia Sandu podpisała w ubiegłym tygodniu akty prawne, potwierdzające wypowiedzenie umów o członkostwie we Wspólnocie Niepodległych Państw.
Mołdawia opuściła WNP. Krok w stronę UE
W dzienniku urzędowym opublikowane zostały, podpisane przez Sandu, dekret potwierdzający oraz ustawa o wypowiedzeniu umowy o utworzeniu WNP.
Podpisanie i opublikowanie dokumentów jest prawnym zakończeniem procesu wyjścia Mołdawii ze Wspólnoty Niepodległych Państw.
2 kwietnia mołdawski parlament wypowiedział umowę o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, protokół do niej oraz statut WNP.
W głosowaniu nad zakończeniem członkostwa w WNP 60 ze 101 deputowanych głosowało za; przeciw byli przedstawiciele Partii Komunistycznej i Partii Socjalistycznej.
"Wypowiedzenie porozumienia jest naturalnym i nieuniknionym krokiem na drodze do Unii Europejskiej" - napisano w oświadczeniu służby prasowej parlamentu.
WNP bez Mołdawii. Wcześniej zrezygnowały Gruzja i Ukraina
Od 2022 roku Kiszyniów nie uczestniczy w pracach organizacji. W 2023 roku Mołdawia wypowiedziała około 70 umów z WNP, w ramach trwającego procesu dostosowywania polityki krajowej i modernizacji krajowych ram prawnych i gospodarczych do standardów i norm UE.
Komentując plany wyjścia Mołdawii z WNP, rosyjski przywódca Władimir Putin stwierdził, że jej członkostwo nie przedstawia większej wartości dla organizacji.
WNP to organizacja międzyrządowa, powołana w celu sformalizowania stosunków gospodarczych i dyplomatycznych między byłymi państwami radzieckimi. Ukraina i Gruzja opuściły już blok.
W skład WNP wchodzą poza Rosją: Białoruś, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan i Uzbekistan. Turkmenistan jest członkiem stowarzyszonym.