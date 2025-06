W kwestii Tajwanu, który Chiny uważają za swoją zbuntowaną prowincję, MSZ w Pekinie podkreśliło, że jest to "wewnętrzna sprawa Chin i żaden obcy kraj nie ma prawa w nią ingerować". Ostrzegło Stany Zjednoczone, by "nie igrały z ogniem", i wezwało je do zaprzestania wspierania "sił dążących do niepodległości Tajwanu".