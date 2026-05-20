W skrócie Stany Zjednoczone planują zmniejszyć liczbę brygad wojskowych w Europie z czterech do trzech, co powoduje opóźnienia w rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Polsce.

Departament Wojny USA poinformował, że redukcja Brygadowych Zespołów Bojowych przywraca stan z 2021 roku i jest wynikiem wieloetapowego procesu dotyczącego obecności wojskowej w Europie.

Pentagon przekazał, że Polska jest określana jako modelowy sojusznik USA, a decyzje o dalszym rozmieszczeniu sił będą zależne od przyszłej analizy potrzeb strategicznych oraz operacyjnych.

"Departament Wojny zmniejszył łączną liczbę Brygadowych Zespołów Bojowych (BCT) przydzielonych do Europy z czterech do trzech. To przywróciło liczbę BCT w Europie do poziomu z 2021 roku" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Departamentu Wojny USA.

Jak podkreślono, "decyzja ta była wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu skoncentrowanego na obecności sił zbrojnych USA w Europie". "Skutkuje to tymczasowym opóźnieniem w rozmieszczeniu sił zbrojnych USA w Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA" - dodano.

Wojska USA w Europie i Polsce. Pentagon ogłosił redukcję

"Departament określi ostateczną dyspozycję tych i innych sił zbrojnych USA w Europie w oparciu o dalszą analizę strategicznych i operacyjnych potrzeb USA, a także możliwości naszych sojuszników w zakresie zaangażowania sił na rzecz obrony Europy" - wyjaśniono.

W komunikacie podkreślono, że celem analizy jest "realizacja programu prezydenta Trumpa 'America First' w Europie i na innych teatrach działań, w tym poprzez zachęcanie i umożliwianie naszym sojusznikom z NATO wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę kontynentu".

Pentagon przypomniał także o rozmowie Pete'a Hegsetha z szefem MON Władysławem Kosianikiem-Kamyszem, zaznaczając, że strona polska i amerykańska pozostają w bliskim kontakcie w trakcie przygotowywania analizy.

"Polska wykazała się zarówno zdolnością, jak i determinacją w obronie. Pozostali sojusznicy NATO powinni pójść w jej ślady" - podkreślono.





