Oświadczenie Pentagonu, chodzi o żołnierzy USA w Europie. Wspomniano Polskę
Stany Zjednoczone zmniejszą liczbę brygad w Europie z czterech do trzech - przekazał rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Jak poinformowano, decyzja ta skutkuje opóźnieniami w rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Polsce. "Polska wykazała się zarówno zdolnością, jak i determinacją w obronie. Pozostali sojusznicy NATO powinni pójść w jej ślady" - podkreślono w komunikacie.
"Departament Wojny zmniejszył łączną liczbę Brygadowych Zespołów Bojowych (BCT) przydzielonych do Europy z czterech do trzech. To przywróciło liczbę BCT w Europie do poziomu z 2021 roku" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Departamentu Wojny USA.
Jak podkreślono, "decyzja ta była wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu skoncentrowanego na obecności sił zbrojnych USA w Europie". "Skutkuje to tymczasowym opóźnieniem w rozmieszczeniu sił zbrojnych USA w Polsce, która jest modelowym sojusznikiem USA" - dodano.
Wojska USA w Europie i Polsce. Pentagon ogłosił redukcję
"Departament określi ostateczną dyspozycję tych i innych sił zbrojnych USA w Europie w oparciu o dalszą analizę strategicznych i operacyjnych potrzeb USA, a także możliwości naszych sojuszników w zakresie zaangażowania sił na rzecz obrony Europy" - wyjaśniono.
W komunikacie podkreślono, że celem analizy jest "realizacja programu prezydenta Trumpa 'America First' w Europie i na innych teatrach działań, w tym poprzez zachęcanie i umożliwianie naszym sojusznikom z NATO wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę kontynentu".
Pentagon przypomniał także o rozmowie Pete'a Hegsetha z szefem MON Władysławem Kosianikiem-Kamyszem, zaznaczając, że strona polska i amerykańska pozostają w bliskim kontakcie w trakcie przygotowywania analizy.
"Polska wykazała się zarówno zdolnością, jak i determinacją w obronie. Pozostali sojusznicy NATO powinni pójść w jej ślady" - podkreślono.