W skrócie Osuwisko w Levanger w Norwegii pochłonęło część autostrady E6 i torów kolejowych.

W wyniku zdarzenia zaginął obywatel Danii, który pracował przy stabilizacji gruntu.

Służby ewakuowały mieszkańców dwóch domów i ostrzegają przed kolejnymi zapadliskami.

Norwegia żyje sprawą dużego zapadliska w mieście Levanger, około 500 km na północ od Oslo. W sobotę rano pracownicy firmy Bane Nor prowadzili tam prace stabilizujące grunt przed budową kolejnej linii torów kolejowych.

Nagle ziemia osunęła się, a fragment jezdni i torów wpadł do przylegającego jeziora. Wyrwa pochłonęła dużą część autostrady E6.

Na miejsce wezwano karetki pogotowia, straż pożarną oraz policjantów.

Norwegia. Niebezpieczne osuwisko. Jeden z pracowników uznany za zaginionego

- Norweska Komisja Badania Wypadków, Norweski Urząd Kolejowy i nasza jednostka analityczna przeprowadzą szczegółowe dochodzenie w sprawie - zapewnił dyrektor generalny Bane Nor.

Wiadomo, że jeden z pracowników budowlanych został uznany za zaginionego. Szansa na jego przeżycia jest bliska zeru. Jak informują norweskie media, chodzi o obywatela Danii. Służby prewencyjnie ewakuowały mieszkańców dwóch pobliskich domów.

Norwegia. Ruszyło policyjne śledztwo. Pojawiły się pierwsze trudności

Policja bada przyczyny osuwiska w Levanger. Jak przekazano, przeszukanie terenu jest utrudnione, bo obszar jest niestabilny.

Norweskie służby wydały ostrzeżenie, że w rejonie może dojść do kolejnych zapadlisk. Wszystko z powodu gliny, która stanowi podstawę gleby.

- To teren położony poniżej poziomu morza. Oznacza to, że mogą tam znajdować się złoża gliny, które powstały podczas i po ostatniej epoce lodowcowej. Obszar jest stosunkowo płaski, ale obok znajduje się jezioro Nesvatnet, gdzie może występować spadek do wody - tłumaczyła Inger-Lise Solberg z Norweskiej Służby Geologicznej.

