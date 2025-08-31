Osuwisko pochłonęło autostradę i tory. Dramatyczna relacja z placu budowy w Norwegii
Obywatel Danii został uznany za zaginionego po zapadlisku w Norwegii. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas prac stabilizacyjnych gruntu w mieście Levanger. Wielka dziura pochłonęła część autostrady i torów kolejowych. Prewencyjnie ewakuowano mieszkańców dwóch pobliskich domów.
W skrócie
- Osuwisko w Levanger w Norwegii pochłonęło część autostrady E6 i torów kolejowych.
- W wyniku zdarzenia zaginął obywatel Danii, który pracował przy stabilizacji gruntu.
- Służby ewakuowały mieszkańców dwóch domów i ostrzegają przed kolejnymi zapadliskami.
Norwegia żyje sprawą dużego zapadliska w mieście Levanger, około 500 km na północ od Oslo. W sobotę rano pracownicy firmy Bane Nor prowadzili tam prace stabilizujące grunt przed budową kolejnej linii torów kolejowych.
Nagle ziemia osunęła się, a fragment jezdni i torów wpadł do przylegającego jeziora. Wyrwa pochłonęła dużą część autostrady E6.
Na miejsce wezwano karetki pogotowia, straż pożarną oraz policjantów.
Norwegia. Niebezpieczne osuwisko. Jeden z pracowników uznany za zaginionego
- Norweska Komisja Badania Wypadków, Norweski Urząd Kolejowy i nasza jednostka analityczna przeprowadzą szczegółowe dochodzenie w sprawie - zapewnił dyrektor generalny Bane Nor.
Wiadomo, że jeden z pracowników budowlanych został uznany za zaginionego. Szansa na jego przeżycia jest bliska zeru. Jak informują norweskie media, chodzi o obywatela Danii. Służby prewencyjnie ewakuowały mieszkańców dwóch pobliskich domów.
Norwegia. Ruszyło policyjne śledztwo. Pojawiły się pierwsze trudności
Policja bada przyczyny osuwiska w Levanger. Jak przekazano, przeszukanie terenu jest utrudnione, bo obszar jest niestabilny.
Norweskie służby wydały ostrzeżenie, że w rejonie może dojść do kolejnych zapadlisk. Wszystko z powodu gliny, która stanowi podstawę gleby.
- To teren położony poniżej poziomu morza. Oznacza to, że mogą tam znajdować się złoża gliny, które powstały podczas i po ostatniej epoce lodowcowej. Obszar jest stosunkowo płaski, ale obok znajduje się jezioro Nesvatnet, gdzie może występować spadek do wody - tłumaczyła Inger-Lise Solberg z Norweskiej Służby Geologicznej.
