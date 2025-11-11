Ostrzeżenia Trumpa podziałały? Nowa inicjatywa KE, media ujawniają
Komisja Europejska rozpoczęła tworzenie nowego organu wywiadowczego pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen - donoszą zagraniczne media. Nowa komórka miałaby usprawnić wykorzystanie informacji gromadzonych przez krajowe agencje. Za inicjatywą mają stać m.in. ostrzeżenia prezydenta USA Donalda Trumpa. Pomysł ma już pierwszych przeciwników.
W skrócie
- Komisja Europejska planuje powołanie nowego organu wywiadowczego, by lepiej wykorzystywać dane zbierane przez krajowe służby.
- Projekt spotkał się ze sprzeciwem służby dyplomatycznej oraz części państw członkowskich UE.
- Podstawą inicjatywy są obawy o zależność Europy od wsparcia USA w sprawach bezpieczeństwa.
Jak opisuje "Financial Times", powołując się na cztery osoby poinformowane o szczegółach, jednostka, która ma powstać w Sekretariacie Generalnym Komisji, planuje zatrudnić urzędników z całej wspólnoty wywiadowczej UE i gromadzić dane wywiadowcze do wspólnych celów.
- Służby wywiadowcze państw członkowskich UE wiedzą dużo. Komisja wie dużo. Potrzebujemy lepszego sposobu, aby to wszystko połączyć i być skutecznymi, i użytecznymi dla partnerów. W wywiadzie trzeba coś dać, żeby coś dostać - powiedziała dziennikowi jedna z osób zaznajomionych ze sprawą.
Także rzecznik KE potwierdził, że tego rodzaju plany leżą na stole. - Komisja Europejska analizuje możliwości wzmocnienia swoich zdolności w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu. W ramach tego podejścia rozważane jest utworzenie specjalnej komórki - powiedział w rozmowie z "Financial Times".
Nowa jednostka wywiadowcza w UE. Europa nie chce być zależna od Waszyngtonu
Za inicjatywą mają stać m.in. ostrzeżenia prezydenta USA Donalda Trumpa o ograniczeniu amerykańskiego wsparcia bezpieczeństwa dla Europy oraz tymczasowe zawieszenie wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy wiosną tego roku. Wszystko to miało uwidocznić zależność Europy od USA i skłonić do samodzielnego działania.
Nowa jednostka jest jednocześnie następstwem decyzji przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen o utworzeniu specjalnego "kolegium bezpieczeństwa", w którym jej komisarze mieliby być informowani o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i wywiadem.
Unia Europejska nieprzychylna projektowi? "Oczekuje się sprzeciwu"
Dziennik zaznacza jednak, że znaleźli się przeciwnicy projektu. To wysocy rangą urzędnicy służby dyplomatycznej UE, nadzorującej Centrum Wywiadu i Sytuacji (Intcen), którzy obawiają się, że nowy organ powieli rolę tej jednostki i zagrozi jej przyszłości.
Co więcej, dwie spośród cytowanych przez "FT" osób bliskich sprawie powiedziały, że sprzeciwu oczekuje się także ze strony państw członkowskich. - Komisja nie zamierza wysyłać agentów w teren - zaznaczyła druga z osób.
Gazeta przypomina, że historia wymiany informacji wywiadowczych w ramach UE sięga ataków terrorystycznych na USA z 11 września 2001 roku, które skłoniły agencje wywiadowcze Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii do wspólnego przeprowadzania tajnych ocen bezpieczeństwa. Z czasem proces ten stał się bardziej zinstytucjonalizowany, rozszerzono go na inne państwa członkowskie, a w 2011 roku został włączony do unijnej służby dyplomatycznej.
