W skrócie Komisja Europejska planuje powołanie nowego organu wywiadowczego, by lepiej wykorzystywać dane zbierane przez krajowe służby.

Projekt spotkał się ze sprzeciwem służby dyplomatycznej oraz części państw członkowskich UE.

Podstawą inicjatywy są obawy o zależność Europy od wsparcia USA w sprawach bezpieczeństwa.

Jak opisuje "Financial Times", powołując się na cztery osoby poinformowane o szczegółach, jednostka, która ma powstać w Sekretariacie Generalnym Komisji, planuje zatrudnić urzędników z całej wspólnoty wywiadowczej UE i gromadzić dane wywiadowcze do wspólnych celów.

- Służby wywiadowcze państw członkowskich UE wiedzą dużo. Komisja wie dużo. Potrzebujemy lepszego sposobu, aby to wszystko połączyć i być skutecznymi, i użytecznymi dla partnerów. W wywiadzie trzeba coś dać, żeby coś dostać - powiedziała dziennikowi jedna z osób zaznajomionych ze sprawą.

Także rzecznik KE potwierdził, że tego rodzaju plany leżą na stole. - Komisja Europejska analizuje możliwości wzmocnienia swoich zdolności w zakresie bezpieczeństwa i wywiadu. W ramach tego podejścia rozważane jest utworzenie specjalnej komórki - powiedział w rozmowie z "Financial Times".

Za inicjatywą mają stać m.in. ostrzeżenia prezydenta USA Donalda Trumpa o ograniczeniu amerykańskiego wsparcia bezpieczeństwa dla Europy oraz tymczasowe zawieszenie wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy wiosną tego roku. Wszystko to miało uwidocznić zależność Europy od USA i skłonić do samodzielnego działania.

Nowa jednostka jest jednocześnie następstwem decyzji przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen o utworzeniu specjalnego "kolegium bezpieczeństwa", w którym jej komisarze mieliby być informowani o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i wywiadem.

Unia Europejska nieprzychylna projektowi? "Oczekuje się sprzeciwu"

Dziennik zaznacza jednak, że znaleźli się przeciwnicy projektu. To wysocy rangą urzędnicy służby dyplomatycznej UE, nadzorującej Centrum Wywiadu i Sytuacji (Intcen), którzy obawiają się, że nowy organ powieli rolę tej jednostki i zagrozi jej przyszłości.

Co więcej, dwie spośród cytowanych przez "FT" osób bliskich sprawie powiedziały, że sprzeciwu oczekuje się także ze strony państw członkowskich. - Komisja nie zamierza wysyłać agentów w teren - zaznaczyła druga z osób.

Gazeta przypomina, że historia wymiany informacji wywiadowczych w ramach UE sięga ataków terrorystycznych na USA z 11 września 2001 roku, które skłoniły agencje wywiadowcze Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii do wspólnego przeprowadzania tajnych ocen bezpieczeństwa. Z czasem proces ten stał się bardziej zinstytucjonalizowany, rozszerzono go na inne państwa członkowskie, a w 2011 roku został włączony do unijnej służby dyplomatycznej.

Źródło: "Financial Times"

