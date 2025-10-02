Ostrzegają przed sabotażem w Polsce. Ekspertka nie ma dobrych informacji

"Rosja i Białoruś mogą przeprowadzać operacje sabotażowe sił specjalnych przeciwko krytycznej infrastrukturze w Polsce" - ocenili analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną. O wszystko Moskwa miałaby obwinić Ukrainę. Zdaniem dr Pauliny Piaseckiej prawdopodobieństwo wystąpienia sabotażu należy ocenić jako wysokie. Z kolei Izabela Jarka z NASK dodaje w rozmowie z Interią, że celem działań Kremla jest "przede wszystkim legitymizowanie hybrydowej aktywności Rosji w naszym kraju".

Rosja i Białoruś planują sabotaże w Polsce. Analitycy ISW wydali raport, eksperci komentują. Zdj. z ćwiczeń Zapad 2025
Rosja i Białoruś planują sabotaże w Polsce. Analitycy ISW wydali raport, eksperci komentują. Zdj. z ćwiczeń Zapad 2025

Instytut Studiów nad Wojną (ISW) opublikował raport, w którym oceniono, że "Rosja i Białoruś mogą przeprowadzać operacje sabotażowe sił specjalnych przeciwko krytycznej infrastrukturze w Polsce i uruchamiać kolejne inwazje dronów, obwiniając Ukrainę".

To swego rodzaju odpowiedź ekspertów na dokument przygotowany przez rosyjską Służbę Wywiadu Zagranicznego.

Rosja i Białoruś planują sabotaż w Polsce? Analitycy ISW opublikowali raport

Analitycy z ISW zwrócili uwagę, iż we wspomnianym przez nich rosyjskim raporcie, Moskwa "bezpodstawnie stwierdziła 30 września, że Ukraina przygotowuje się do przeprowadzenia ataku pod fałszywą flagą na krytyczną infrastrukturę w Polsce, aby obciążyć Rosję i Białoruś".

Z propagandowego dokumentu sporządzonego przez Federację Rosyjską wynika, że Ukraina rzekomo miałaby planować wysłanie do naszego kraju grupy dywersyjno-rozpoznawczej, której zadaniem miałoby być przeprowadzenie aktów sabotażu.

    "Kreml prawdopodobnie tworzy warunki informacyjne, aby obwinić Ukrainę za przyszłe ataki, które sama Rosja może przeprowadzić na Polskę lub inne państwa NATO" - podkreślili eksperci ISW.

    Moskwa planuje kolejny sabotaż. "Działania zgodne z rosyjską doktryną militarną"

    O zagrożenia, na które zwracają uwagę analitycy z Instytutu Studiów nad Wojną zapytaliśmy dr Paulinę Piasecką, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie i specjalistką w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Na Uniwersytecie Civitas jest dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem.

    Zdaniem dr Piaseckiej "prawdopodobieństwo wystąpienia tego rodzaju operacji sabotażowych należy ocenić jako wysokie, co wynika bezpośrednio z analizy dotychczasowych działań Federacji Rosyjskiej na płaszczyźnie informacyjnej i operacyjnej".

    - Działania te nie są przypadkowe, lecz stanowią element skoordynowanej kampanii, której nadrzędnym celem jest destabilizacja i podważanie spójności europejskiej i transatlantyckiej. Należy przy tym zauważyć, że takie działania są w pełni zgodne z rosyjską doktryną militarną, opublikowaną już w 2014 roku - podkreśla dr Piasecka w rozmowie z Interią.

    W ocenie doktor również wysoce prawdopodobne jest - w kontekście ostatnich incydentów z bezzałogowymi statkami powietrznymi - że Moskwa "będzie dążyła do prowadzenia operacji sabotażowych, oskarżając o nie Ukrainę".

    - Jest to spójne z metodologią, którą Kreml regularnie wykorzystuje w ramach swoich kampanii dezinformacyjnych - stwierdza dr Paulina Piasecka.

      W rozmowie z Interią ekspertka zwraca uwagę, że Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej "celowo tworzy i rozpowszechnia narracje o rzekomych ukraińskich operacjach fałszywej flagi". Celem jest kształtowanie środowiska informacyjnego, a także unikanie odpowiedzialności za własne prowokacje.

      Prowokacja musi spotkać się z odpowiednią reakcją. Ekspertka o "wielowymiarowej strategii"

      Co w przypadku, kiedy Moskwa po raz kolejny zdecyduje się przeprowadzić akcje sabotażowe, o które będzie próbowała oskarżać Kijów? Zareagować musi nie tylko państwo, ale i społeczeństwo.

      - Wydaje się, że w odpowiedzi na te działania niezbędne jest wdrożenie dwutorowej, wielowymiarowej strategii budowy odporności, obejmującej zarówno system państwa, jak i społeczeństwo - ocenia dr Paulina Piasecka.

      Jak słyszymy, na płaszczyźnie państwowej "kluczowe jest zintensyfikowanie działań prewencyjnych i obronnych". - Należy poddać analizie i wzmocnić bezpieczeństwo fizyczne oraz cybernetyczne infrastruktury krytycznej, w szczególności w sektorach transportowym i energetycznym - stwierdza ekspertka.

      Natomiast na poziomie społecznym - zdaniem dr Piaseckiej - "absolutnym priorytetem staje się budowanie odporności na dezinformację".

      - Obywatele muszą zostać wyposażeni w narzędzia i świadomość, które umożliwią im krytyczną ocenę napływających informacji, zwłaszcza tych sensacyjnych, których celem jest sianie paniki i podsycanie antyukraińskich oraz antyrosyjskich nastrojów - mówi Interii doktor Piasecka.

      Ekspertka w dziedzinie bezpieczeństwa podkreśliła, że "zrozumienie, iż Rosja próbuje manipulować opinią publiczną", jest kluczowe do neutralizacji jej operacji wpływu.

      - Działania dezinformacyjne mają na celu nie tylko osłabienie wsparcia dla Ukrainy, ale także podważenie stabilności wewnętrznej państw i spójności sojuszy, co czyni odporność społeczną równie istotnym elementem bezpieczeństwa narodowego, co obrona fizyczna - ocenia dr Paulina Piasecka.

      Ekspertka z NASK ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji. "Nie ulegajmy emocjom"

      Dr Piaseckiej wtóruje Izabela Jarka z NASK, która w rozmowie z Interią podkreśla, że "w tym okresie powinniśmy szczególnie dbać o budowanie odporności społecznej na zagrożenia hybrydowe". Jak dodaje, działania Rosji w najbliższych miesiącach mogą się nasilać.

      - W podobnych sytuacjach nie ulegajmy więc emocjom i postępujmy zgodnie z komunikatami przekazywanymi przez polski rząd oraz pozostałe oficjalne służby - mówi.

        Jarka także wskazuje, że po incydentach związanych z wtargnięciem w polską przestrzeń powietrzną dronów, "obserwujemy wzmożoną aktywność wokół narracji mających na celu przerzucenie odpowiedzialności na Ukraińców".

        Jak stwierdza, z tą kwestią bezpośrednio związane są również komunikaty pochodzące ze wschodu.

        - Nie bez przyczyny Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej informuje obecnie na oficjalnych kanałach o możliwych prowokacjach w Polsce ze strony Ukraińców, aby zasiać w naszym społeczeństwie niepewność oraz sprawnie implementować kolejne treści dezinformacyjne - wskazuje.

        Ekspertka z NASK ocenia też, że celem tych działań jest "przede wszystkim legitymizowanie hybrydowej aktywności Rosji w naszym kraju oraz podważanie zaufania do oficjalnych instytucji rządowych, a także militarnych".

        - Wprowadzanie chaosu informacyjnego jest niestety skuteczną bronią do manipulowania odbiorcami zarówno w przestrzeni online, jak i offline. Musimy jednak pamiętać, że to nie pierwsza taka operacja prowadzona przez Federację Rosyjską. Zmieniają się niektóre metody, ale na końcu aktywność ta ma doprowadzić do destabilizacji państwa - wyjaśnia Izabela Jarka w rozmowie z Interią.

        Rosyjskie drony nad europejskimi państwami. Seria incydentów

        Raport pojawił się w czasie, kiedy nad kilkoma państwami Unii Europejskiej zaobserwowano bezzałogowe statki powietrzne. Wrogie drony pojawiły się na niebie nad Danią, Norwegią czy Szlezwikiem-Holsztynem.

        Z notatki niemieckiej policji, do której dotarł "Spiegel", wynika, że bezzałogowce przelatywały nad obiektami infrastruktury krytycznej - m.in. elektrownią, szpitalem czy bazą wojskową Bundeswehry.

        W odpowiedzi na serię incydentów z udziałem dronów NATO zdecydowało o rozszerzeniu swojej misji na Morzu Bałtyckim o środki, które mają obejmować m.in. platformy wywiadowcze, obserwacyjne i rozpoznawcze, a także co najmniej jedną fregatę obrony powietrznej.

        Tymczasem szczątki rosyjskich dronów zostały odnalezione w poniedziałek w Rumunii, w sąsiadującym z Ukrainą okręgu Tulcza. "Rumunia potępia zachowanie Rosji i podejmuje niezbędne środki w celu ochrony swojej suwerenności i bezpieczeństwa" - podkreśliła w wydanym oświadczeniu Oana Toiu, szefowa rumuńskiego MSZ. Szczątki bezzałogowców od niemal miesiąca wciąż są odnajdywane także na terenie Polski, gdzie - przypomnijmy - w nocy z 9 na 10 września w przestrzeń powietrzną naszego kraju wtargnęło kilka rosyjskich dronów.

