Niecodzienna sytuacja przy popularnej wśród turystów chorwackiej wyspie Krk. Nieopodal wybrzeża pojawił się delfin, którego zachowanie zaniepokoiło naukowców. Zwierzę pozostaje blisko portów i pozwala ludziom zbliżać się do siebie. Specjaliści ostrzegają pływaków, by nie próbowali tego robić, bo może to mieć opłakane skutki.