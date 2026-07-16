Ostrzega Europę przed "puszką Pandory". Narrację Rosji przewidział Sikorski
Wyznaczony przez Moskwę na przewodniczącego tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Dienis Puszylin "ostrzegł" Europę przed falą ataków terrorystycznych rzekomo planowanych przez Ukraińców. Dzień wcześniej Radosław Sikorski wskazywał, że Rosja może dokonać prowokacji w którymś z krajów NATO poprzez przygotowanie operacji pod fałszywą flagą z wykorzystaniem ukraińskich dronów.
W skrócie
- Dienis Puszylin ostrzegł Europę przed możliwą falą ataków terrorystycznych, które według niego miałyby być przeprowadzone przez Ukraińców.
- Radosław Sikorski wskazywał, że Rosja może przygotować prowokację w jednym z krajów NATO za pomocą operacji pod fałszywą flagą z wykorzystaniem ukraińskich dronów.
- Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował, że kraj posiada informacje wywiadowcze sugerujące rosyjskie plany ataków na infrastrukturę.
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Marionetkowy przywódca nieuznawanej na arenie międzynarodowej Donieckiej Republiki Ludowej pytany był w nowym wywiadzie o zamach na ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa i jego rodzinę, do którego doszło pod koniec czerwca w Monako.
Przypomnijmy, przed luksusowym budynkiem eksplodował ładunek wybuchowy, raniąc trzy osoby. Kilka dni później podejrzana o przeprowadzenie ataku 39-letnia Ukrainka została znaleziona martwa pod Kijowem z ranami postrzałowymi głowy.
Dienis Puszylin "ostrzega" Europę. Wskazał na Ukraińców
Dienis Puszylin pytany był o to, czy wkrótce w Europie może dojść do innych zamachów, podobnych do tego, jaki wydarzył się w Monako. Polityk stwierdził, że nie ma wątpliwości. - Jestem tego absolutnie pewien - powiedział.
- Czas, by Europa się nad tym zastanowiła, ale obawiam się, że jest już za późno - stwierdził w rozmowie z rosyjskimi propagandystami.
Jak dodał, ukraińscy żołnierze to osoby z wyspecjalizowaną wiedzą na temat materiałów wybuchowych i wykorzystania dronów oraz umiejętnościami, które mogą wykorzystać przeciwko Europejczykom.
- Atak terrorystyczny w Monako to tylko pierwszy przejaw tego, co czeka Europę. Niestety, zachodni politycy nie do końca rozumieją, jaką puszkę Pandory otworzyli, wspierając ukraiński reżim terrorystyczny - powiedział Puszylin.
Sikorski przestrzega przed działaniami Moskwy. Chodzi o ataki pod fałszywą flagą
Przed narracją Rosji, której przykładem mogą być zapowiedzi Puszylina, ostrzegał wcześniej Radosław Sikorski, który we wtorek wziął udział w publicznej dyskusji o bezpieczeństwie i relacjach transatlantyckich w Prezydenckiej Bibliotece i Muzeum Ronalda Reagana w Kalifornii.
Szef MSZ wskazywał, że Kreml może planować ataki terrorystyczne pod fałszywą flagą z wykorzystaniem ukraińskich dronów. - Putin powiedział nawet coś takiego mniej więcej miesiąc temu. Stwierdził: jeśli zostaniemy zaatakowani przez państwo NATO, odpowiemy - przypominał Sikorski.
- Dlatego podejrzewamy, że planuje przygotować ukraińskie drony i wykorzystać je do ataku na państwo NATO albo Rosję, a następnie odpowiedzieć na taki atak. To jest rodzaj działania, które może planować, ponieważ jest zdesperowany i przegrywa - dodał minister.
Litwa na celowniku Kremla? Wywiad dotarł do niepokojących informacji
Prezydent Litwy Gitanas Nauseda poinformował w wywiadzie dla agencji BNS, że jego kraj dysponuje informacjami wywiadowczymi, które wskazują, że Rosja planuje ataki na infrastrukturę. Wilno planuje w ramach środków zapobiegawczych wzmocnić ochronę obiektów, sektora energetycznego i transportu.
Nauseda podkreślił, że nie wie, kiedy i gdzie potencjalnie planowane są te ataki, a także nie potwierdził, że to jego kraj jest celem Moskwy.
Do doniesień ustosunkował się Kreml. - To po prostu kolejna porcja straszaków mających na celu dalsze pranie mózgu społeczeństwu i przygotowanie go do dalszej militaryzacji - oświadczył rzecznik Putina Dmitrij Pieskow.