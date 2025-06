Inna irańska agencja, Fars, zastrzegając, że są to "nieoficjalne statystyki", pisze o podobnym bilansie ofiar jak Nour - o ponad 70 zabitych i co najmniej 320 rannych.

Za pośrednictwem agencji prasowych Tasnim oraz Irna strona irańska potwierdziła do tej pory śmierć:

Oprócz tego w izraelskim ataku śmierć ponieść miało co najmniej sześciu naukowców. Są nimi:

Atak Izraela, nazywając go "kryminalną agresją", potępił w piątek Ali as-Sistani, najwyższy przywódca religijny szyitów w Iraku, wzywając przy tym społeczność międzynarodową do powstrzymania Izraela.

94-letni Sistani to największy autorytet dla szyitów w Iraku. W 2004 r. poparł wolne wybory w tym kraju, przyczyniając się w ten sposób do powstania pierwszego demokratycznego rządu w Bagdadzie po obaleniu przez USA dyktatury Saddama Husajna. W 2014 roku, gdy iracka stolica była zagrożona, wezwał zaś Irakijczyków do zjednoczenia się w walce przeciwko dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie.