W skrócie W piątek rozpoczęły się trzydniowe wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej, które według rzecznika Komisji Europejskiej są dowodem na osłabienie demokracji w Rosji.

Unia Europejska potępiła zorganizowanie lokali wyborczych na okupowanych przez Rosję terenach Ukrainy i zapowiedziała, że nie uzna wyników głosowania na tych obszarach.

Według doniesień, w rosyjskim społeczeństwie i wśród elit pojawiają się obawy związane z możliwą mobilizacją po zakończeniu wyborów, a dokumenty wskazują na działania urzędników mające na celu zabezpieczenie majątku poza Rosją.

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Podczas piątkowego briefingu prasowego rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand ostro skrytykował Kreml w związku trwającymi wyborami do rosyjskiego parlamentu. Wigand podkreślił, że Putin zadbał o to, aby w wyborach nie mógł wystartować nikt, kto pozwolił sobie na otwartą krytykę wojny.

- Władze rosyjskie nadal nasilają systematyczne i zinstytucjonalizowane represje, aby uniemożliwić jakimkolwiek demokratycznym siłom opozycyjnym podważenie status quo. (…) Sposób przeprowadzenia wyborów do rosyjskiej Dumy pokazuje erozję demokracji w Rosji. Kreml pozbawił wyborców możliwości prawdziwego wyboru - powiedział rzecznik KE.

Rosja. Trwają wybory do Dumy, ostra krytyka ze strony KE

Poza zablokowaniem prób startu w wyborach choćby umiarkowanej opozycji Wigand skrytykował także uruchomienie lokali wyborczych na terenach nielegalnie okupowanej Ukrainy.

- Jednoznacznie potępiamy nielegalną organizację tzw. wyborów przez Federację Rosyjską na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Te fikcyjne wybory stanowią kolejne rażące naruszenie prawa międzynarodowego - stwierdził rzecznik.

Wigand ogłosił także, że Unia Europejska nie uznaje głosowania na okupowanych terenach Ukrainy ani nie uzna jego wyników.

Media: Rosjanie obawiają się, że po wyborach ruszy mobilizacja

Wybory do Dumy Państwowej w Rosji potrwają do niedzieli, ale niezależnie od ich wyników obawy Rosjan wzbudza to, co nadejdzie po nich. Jak podał Bloomberg, tak w rosyjskim społeczeństwie, jak i wśród moskiewskich elit, rośnie strach przed mobilizacją.

Redakcja dotarła do dokumentów, które wskazują, że kremlowscy urzędnicy w ciągu ostatnich miesięcy na dużą skalę otwierali zagraniczne rachunki bankowe i szukali sposobów na zabezpieczenie swoich majątków poza granicami Rosji.

Serwis podał, że kremlowska wierchuszka i dowódcy wojskowi w ciągu ostatnich tygodni ponadto zachęcali rodziny i przyjaciół do opuszczenia Rosji.

Nieoficjalnie: Putin przygotowuje się do powołania 300 tys. osób

Jekaterina Schulmann z berlińskiego Carnegie Russia Eurasia Center stwierdziła, że dane pozyskane podczas wyborów mogą zostać wykorzystane podczas mobilizacji.

- W miejscach, gdzie zarówno wyborcy, jak i władze wykazali się lojalnością, dyscypliną i skutecznością administracyjną, tam może zostać zrekrutowanych więcej ludzi - powiedziała Schulmann. - Jeśli dobrze poradzili sobie z organizacją wyborów, to z pewnością poradzą sobie również z mobilizacją w swoim regionie - dodała.

Według źródeł Bloomberga Rosja przygotowuje się do powołania 300 tys. osób do końca 2026 roku. Władimir Putin oraz kremlowscy dygnitarze w ciągu ostatnich tygodni po wielokroć zaprzeczali doniesieniom o planowanej mobilizacji.

Źródło: Bloomberg, Reuters, Interia



