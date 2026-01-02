W skrócie Tomio Okamura skrytykował przekazywanie czeskich funduszy na pomoc militarną dla Ukrainy, twierdząc, że korzystają na tym głównie zachodnie firmy i skorumpowani politycy.

Ambasador Ukrainy w Pradze Wasyl Zwarycz uznał wypowiedzi Okamury za obraźliwe i sprzeczne z wartościami demokratycznymi.

Zwarycz liczy na reakcję czeskich władz oraz społeczeństwa wobec kontrowersyjnych słów Okamury.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Nie możemy wydawać pieniędzy czeskich emerytów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi na zakup broni i wysyłanie jej, by kontynuować kompletnie bezsensowną wojnę - powiedział przewodniczący niższej izby czeskiego parlamentu Tomio Okamura podczas swojego przemówienia noworocznego.

Czeski polityk stwierdził, że przekazywanie środków Ukrainie to skutek "prowojennej propagandy", a zachodnie firmy zbrojeniowe korzystają na zakupach broni, "której Rosjanie nie pozwolą nawet dotrzeć na front".

- Każdy coś z tego biznesu czerpie. Tak zachodnie firmy i rządy, jak i ukraińscy złodzieje z junty Zełenskiego, którzy budują toalety ze złota. Niech kradną, ale nie nam - powiedział.

W swoim przemówieniu odniósł się także do kwestii pandemii, klimatu czy gazu z Rosji. - Rosyjski gaz nie zaszkodził Amerykanom czy Niemcom, to oczywiste, że i nam nie zaszkodzi - stwierdził czeski polityk.

Czechy - Ukraina. Skandalicznie słowa Okamury, Zwarycz oczekuje reakcji

Na słowa Tomiego Okamury zareagował ambasador Ukrainy w Pradze Wasyl Zwarycz. Jego wypowiedź nazwał "obraźliwą i nienawistną" oraz podkreślił, że w jego ocenie jest to wyłącznie prywatne stanowisko tego polityka, "ukształtowane najwyraźniej pod wpływem rosyjskiej propagandy".

"Słowa Okamury są niegodne i całkowicie nie do zaakceptowania. Są sprzeczne z zasadami demokratycznego społeczeństwa i wartościami, na których opierają się Czechy jako integralna część wspólnoty europejskiej" - napisał w poście opublikowanym na Facebooku.

Ambasador podkreślił, że ma nadzieję, że wypowiedź zostanie odpowiednio oceniona przez czeskie władze oraz społeczeństwo, szczególnie w kontekście wysokiego stanowiska, jakie zajmuje Okamura.

Źródło: Ukraińska Prawda

Konończuk w "Gościu Wydarzeń": Rosja chce kontroli nad Ukrainą Polsat News