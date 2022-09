Media przypominają, iż ostatnim zdjęciem przedstawiającym zmarłą królową Wielkiej Brytanii podczas wypełniania obowiązków był obraz z wtorku, kiedy Elżbieta II przyjmowała Liz Truss, nową premier kraju.

NYP: Służyła do samego końca

"Zdjęcie przedstawia monarchę służącą swojemu krajowi do samego końca" - napisał dziennik "The New York Post".

Tradycyjna ceremonia zaprzysiężenia odbyła się na zamku Balmoral w Szkocji, a nie jak zazwyczaj w Pałacu Buckingham w Londynie. Powodem był stan zdrowia królowej.

"Zdjęcia pokazują, jak królowa wytrwale wykonuje swoje obowiązki, mimo że wydaje się słaba i odczuwa znaczny ból" - komentuje amerykańska gazeta.

Reklama

Śmierć królowej Elżbiety II

- Brytyjska premier Liz Truss została poinformowana o śmierci królowej Elżbiety II o godzinie 16:30 brytyjskiego czasu - poinformował w czwartek wieczorem jej rzecznik.

Dodał, że wiadomość została przekazana Truss przez sekretarza gabinetu Simona Case'a, a po jej otrzymaniu premier rozmawiała z nowym królem Karolem III. Rzecznik przekazał też, że premier przewodniczy posiedzeniu rządu, które zwołano na godz. 21 brytyjskiego czasu.

Elżbieta II z prezydentami USA 1 / 13 Królowa Elżbieta II i prezydent Harry Truman (okres prezydentury: 1945-1953). Źródło: Twitter Autor: The White House udostępnij